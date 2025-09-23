Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”

Obținerea unei cărți de identitate electronice a devenit o provocare pentru foarte mulți cetățeni, în special din cauza cererii extrem de ridicate și a locurilor limitate disponibile pe platforma de programări a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Situația a generat frustrare și nemulțumiri, pentru că programările se epuizează rapid, iar procesul presupune o monitorizare constantă a portalului oficial. Totuși, autoritățile au introdus recent un mecanism de prioritizare, menit să vină în sprijinul celor aflați în situații considerate urgente.

De ce este dificilă programarea pentru cartea electronică de identitate

Platforma online prin care se fac programările pentru obținerea cărții electronice de identitate (CEI) funcționează exclusiv online. Deși sistemul este, din punct de vedere tehnic, simplu de utilizat, problema principală este lipsa locurilor disponibile. Potrivit utilizatorilor, intervalele orare afișate dispar în câteva ore de la publicare, ceea ce face ca procesul să necesite perseverență și verificări frecvente.

În plus, atunci când numărul de accesări este foarte mare, platforma poate întâmpina dificultăți tehnice, de la încărcare greoaie până la erori temporare.

Cine poate beneficia de programare „la urgență”

Pentru a răspunde acestor probleme, începând cu 1 august 2025, MAI a introdus un sistem de prioritizare. Conform explicațiilor oferite de chestorul de poliție Aurel – Cătălin Giulescu, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, două categorii de cetățeni beneficiază de prioritate:

persoanele al căror act de identitate urmează să expire, inclusiv cu 60 de zile înainte de data expirării;

tinerii care solicită eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

„Programarea pentru obținerea cărții electronice de identitate este posibilă, însă procesul a fost recent ajustat pentru a gestiona mai eficient cererile. Începând cu data de 1 august, în platforma de programări a MAI a fost introdus un mecanism de prioritizare pentru cetățenii aflați în anumite situații particulare”, a precizat oficialul, potrivit Avocat.net.

Locurile destinate acestor categorii pot fi rezervate în intervalul cuprins între ziua 15 și ziua 45 de la momentul actual. Dacă rămân locuri libere, acestea devin disponibile pentru restul publicului, în intervalul mai apropiat, respectiv în următoarele 14 zile.

Extinderea mecanismului și noi planuri de implementare

Autoritățile au anunțat că lucrează la introducerea unei noi categorii de prioritate, pentru persoanele care solicită un act de identitate ca urmare a schimbării numelui. Implementarea acestei funcționalități este însă mai complexă, deoarece presupune conectarea cu Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), cunoscut și sub numele de „Starea Civilă Digitală”.

Totodată, Guvernul a aprobat un memorandum care vizează continuarea a trei proiecte de digitalizare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu un buget de peste 790 milioane de lei. Printre acestea se regăsește și proiectul privind extinderea utilizării cărții electronice de identitate și a semnăturii digitale.

Deși obiectivul inițial era eliberarea a cinci milioane de cărți electronice până la 30 iunie 2026, în documentul recent adoptat s-a propus reducerea țintei la 3,5 milioane de documente.

Câte cărți de identitate electronice au fost emise până acum

Procesul de implementare a CEI este deja în desfășurare, iar până în septembrie 2025 au fost emise aproape 568.000 de documente electronice. Această cifră, deși semnificativă, arată că autoritățile mai au de parcurs un drum lung pentru a atinge ținta stabilită prin PNRR, chiar și după ajustarea acesteia.

Obținerea unei programări pentru cartea electronică de identitate rămâne un proces dificil, însă mecanismul de prioritizare introdus în august 2025 reprezintă o soluție pentru cetățenii aflați în situații urgente. În paralel, Guvernul continuă investițiile pentru accelerarea digitalizării și pentru extinderea accesului la acest document esențial.