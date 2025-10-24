Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat, câteva unități au trecut deja la Auchan și La Cocoș

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour, unul dintre cei mai mari jucători din comerțul alimentar din România, se pregătește să își vândă magazinele din țară, potrivit unei informații publicate de presa franceză. Decizia ar marca una dintre cele mai importante mișcări comerciale din ultimul deceniu pe piața locală de retail, având în vedere anvergura companiei și rolul său în formarea obiceiurilor de consum din România.

Potrivit publicației L’Informe, grupul francez a mandatat banca BNP Paribas să identifice potențiali cumpărători pentru rețeaua sa locală. Decizia vine într-un context complicat, marcat de tensiuni între guvern și marii retaileri, de presiuni fiscale tot mai mari și de o competiție acerbă în sectorul alimentar.

Un colos comercial care lasă un gol major în economie

Prezent în România de peste două decenii, Carrefour a devenit unul dintre cele mai recunoscute branduri de retail de pe piață. Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 12,54 miliarde de lei, în creștere cu 10,5% față de anul anterior, și cu un profit net de 52,47 milioane de lei. Acești indicatori plasează Carrefour printre cei mai importanți contribuabili la economia românească și printre liderii pieței de supermarketuri, alături de Kaufland, Lidl și Auchan.

În ultimii ani însă, lanțul francez a trecut printr-un proces de restructurare la nivel global. Grupul a renunțat la o parte dintre operațiunile sale din mai multe țări, inclusiv în Europa Centrală și de Est, încercând să își concentreze resursele pe piețele considerate strategice. Vânzarea rețelei din România face parte din acest proces mai amplu, care vizează optimizarea costurilor și consolidarea poziției în piețele unde profitabilitatea este mai mare.

Carrefour a început deja să își reducă prezența locală. Un magazin din Pitești a fost vândut către lanțul românesc La Cocoș, iar spațiul din centrul comercial Sun Plaza din București a fost preluat de Auchan. Aceste tranzacții punctuale au fost semnale clare că grupul își regândește strategia în regiune.

Presiuni politice și competiție dură în retailul românesc

Surse apropiate companiei spun că decizia Carrefour este influențată nu doar de tendințele globale ale grupului, ci și de climatul intern din România. Politicile tot mai restrictive ale guvernelor recente față de retaileri, reglementările privind marjele comerciale și discuțiile despre posibile taxe suplimentare au creat un mediu de afaceri dificil pentru marile lanțuri internaționale.

În plus, competiția locală a devenit tot mai agresivă. Lidl și Kaufland, ambele parte din grupul german Schwarz, au investit masiv în expansiune și logistică, câștigând cote importante de piață. De asemenea, lanțuri românești precum La Cocoș, Penny sau Profi au crescut semnificativ, reușind să atragă clienți prin prețuri competitive și adaptare rapidă la cererea locală.

În acest context, un jucător precum Carrefour, care operează atât hipermarketuri, cât și supermarketuri, a fost prins între două tendințe opuse: scăderea interesului pentru formatele mari, aflate de obicei la marginea orașelor, și creșterea cererii pentru magazine de proximitate.

De altfel, strategia Carrefour în alte piețe, precum Franța sau Spania, s-a orientat tot mai mult spre digitalizare și formate mici de magazine, integrate cu comerțul online. Vânzarea operațiunilor din România ar putea fi, așadar, și o decizie de eficientizare a resurselor în raport cu noile obiective globale.

Posibili cumpărători și consecințe pentru piață

Potrivit informațiilor apărute până acum, interesul pentru achiziționarea rețelei Carrefour nu lipsește. Grupul portughez Jerónimo Martins, care deține lanțul Biedronka în Polonia și Pingo Doce în Portugalia, ar fi analizat posibilitatea unei oferte, dar o astfel de tranzacție ar putea întâmpina probleme de natură antitrust. De altfel, Carrefour își vinde și operațiunile din Polonia, ceea ce ar putea influența strategia finală a grupului portughez.

În România, o eventuală preluare ar putea reconfigura întreaga piață. Dacă un lanț internațional preia magazinele Carrefour, competiția s-ar putea intensifica și mai mult. Dacă, în schimb, cumpărătorul este un investitor local, am putea asista la consolidarea capitalului autohton în comerțul de retail, o tendință tot mai prezentă în ultimii ani.

Pentru consumatori, efectele pe termen scurt vor fi probabil reduse — magazinele vor continua să funcționeze sub același brand până la finalizarea tranzacției. Pe termen lung însă, schimbarea proprietarului ar putea aduce modificări de prețuri, strategii comerciale și chiar restructurări de personal.

În concluzie, vânzarea rețelei Carrefour din România ar marca sfârșitul unei etape importante din evoluția comerțului modern românesc. Cu o cifră de afaceri impresionantă și un impact economic major, retragerea grupului francez ar lăsa un gol dificil de acoperit. Indiferent cine va cumpăra, piața locală de retail se află la începutul unei noi perioade de transformare, în care raportul dintre capitalul străin și cel românesc ar putea suferi schimbări semnificative.

Pentru clienți, aceasta este încă o dovadă că dinamica comerțului modern este mai volatilă ca oricând — iar brandurile familiare de azi pot deveni rapid istorie mâine.