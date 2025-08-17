Carmen Iohannis a fost întrebată dacă va plăti suma de 1 milion de euro cerută de ANAF. Fostul președinte a evitat întâlnirea cu jurnaliștii

Duminică dimineață, Carmen Iohannis a avut parte de o întâlnire neplanificată cu mai mulți reporteri. Soția fostului președinte a fost întrebară direct dacă va înapoia statului român suma de aproximativ 1 milion de euro cerută de ANAF.

De când și-a dat demisia din funcția de președinte al României, Klaus Iohannis a ales să se retragă din viața publică. Fostul șef de stat evită aparițiile în fața presei. Recent, numele său a fost readus în prim-plan, după ce s-a aflat că ANAF a trimis familiei o somație de plată prin care se solicită o sumă impresionantă, rezultată din chiriile încasate de-a lungul a aproape două decenii.

Duminică dimineață, Carmen Iohannis a fost întâmpinată, la ieșirea de la slujba săptămânală de la biserica catolică din centrul orașului Sibiu, de mai mulți reporteri. În lipsa soțului, fosta primă doamnă a fost întrebată dacă a primit somația de la ANAF și dacă va plăti suma cerută de stat.

Soția lui Klaus Iohannis a decis să nu facă nicio declarație, încercând să se îndepărteze cât mai rapid de cei care îi puneau întrebări incomode.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit din partea ANAF o somație de plată în valoare de aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate pe o perioadă de 17 ani pentru imobilul din Sibiu, pierdut definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.

Potrivit informațiilor prezentate în presă, imobilul, pentru care Iohannis a primit chirie de la o bancă – aproximativ 300.000 de euro – a intrat inițial în posesia sa printr-o moștenire ulterior declarată ilegală de către instanțe.

Procesul privind proprietatea s-a încheiat în urmă cu trei ani, însă la acel moment ANAF nu a solicitat anularea certificatului de moștenitor. Cererea depusă ulterior a fost respinsă din cauza depășirii termenului legal. În urma acestei situații, Fiscul a inițiat o acțiune separată, care a permis acum emiterea unei somații de plată în condiții legale.

Cu penalități și dobânzi acumulate, suma totală datorată de fostul președinte se ridică la aproape un milion de euro. Conform procedurii, Klaus Iohannis are la dispoziție 15 zile de la primirea somației pentru a achita datoria și a evita o eventuală executare silită.

De-a lungul timpului, Iohannis a declarat public că va restitui banii încasați din chirii imediat ce instanța va pronunța o decizie definitivă în acest dosar.