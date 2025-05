Carmen Grebenișan este însărcinată: „Cel mai prețios cadou al nostru de la Miami”

Carmen Grebenișan a făcut marele anunț: este însărcinată și se pregătește să își țină în brațe primul copil. Ea și partenerul ei, Cristi, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a bebelușului, fiind extrem de entuziasmați de această nouă etapă din viața lor.

Într-un videoclip recent publicat, Carmen a dezvăluit detalii din viața sa personală, lăsând să se vadă clar că sarcina este deja avansată.

„Cel mai prețios cadou al nostru de la Miami”, este mesajul care însoțește clipul video în care influencerița a anunțat că urmează să devină mămică pentru prima dată.

Reacțiile din partea influencerilor și internauților nu au întârziat să apară:

„Awwww! Felicitaaaari, ce frumosss!? sa fiti binecuvantati!”, a scris Zînziana Sooper, o cunoscută influenceriță.

„Ce bucurieeeee! Felicitari!”, este mesajul Andreei Esca.

„Felicitari!!”, le-a transmis Adelina Pestrițu.

„Nu pot sa creddddddddddddsdddd! Felicitaaaaaari! Wowowowowowowowowo ADOOOOR PIELE DE GAINAAAAAAAA! o sa iesim curand cu carucioarele”, a scris și Emily Burghelea.

Potrivit imaginilor și informațiilor anterioare, în data de 7 aprilie ea era însărcinată în 12 săptămâni și patru zile, ceea ce înseamnă că acum, la început de mai, a ajuns la aproximativ 15 săptămâni de sarcină. Astfel, Carmen Grebenișan urmează să nască în toamna anului 2025.

Relația dintre Carmen și Cristi durează de peste un an, iar legătura lor pare tot mai puternică. Cei doi au preferat să păstreze o anumită discreție în ceea ce privește viața lor de cuplu. Influencerița a ales să nu-l mai expună public pe partenerul ei, explicând că a avut nevoie de o pauză de la mediul online pentru a se dedica unui nou proiect important.

„Cu iubitul meu nu am mai postat aproape deloc imagini, am făcut pauză în online. M-am apucat de un proiect foarte mare, pe care am să-l lansez în curând, și am simțit nevoia să ies puțin din zona aceasta, tocmai pentru a mă putea concentra pe ce am de făcut. A fost o pauză necesară, nu are legătură cu iubitul, de fapt, nu am mai fost activă”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.