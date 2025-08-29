Cârligul de remorcare, subiect de sancțiuni usturătoare în aceste țări. Unde este interzis, în ce condiții

Cârligul de remorcare a devenit o dotare comună pentru multe mașini din România, însă nu toți șoferii îl folosesc efectiv pentru tractare. Mulți îl păstrează montat permanent, considerând că oferă protecție suplimentară în cazul unui impact din spate. Totuși, legislațiile internaționale nu sunt uniforme în privința acestui accesoriu, iar în anumite țări șoferii pot fi sancționați dacă circulă cu cârligul atașat fără să tracteze o remorcă sau o rulotă.

Ce reguli trebuie să respecți în România

Codul Rutier din România permite montarea unui cârlig de remorcare, chiar dacă acesta nu este utilizat. Totuși, există limite clare legate de greutatea pe care o poți tracta. Cu permis categoria B poți tracta o remorcă de maximum 750 kg, iar masa totală a ansamblului nu trebuie să depășească 3.500 kg. Dacă ansamblul depășește această limită, dar rămâne sub 4.250 kg, poți conduce doar după un curs de pregătire suplimentar. Pentru combinațiile mai grele, este necesar permis categoria BE.

În plus, cârligul și toate elementele sale trebuie să fie omologate și compatibile cu mașina, astfel încât să nu afecteze siguranța rutieră. Legislația prevede și reguli privind raza de virare, dimensiunile ansamblului sau compatibilitatea sistemelor de frânare și iluminare.

În ce țări există restricții pentru cârligul de remorcare

La nivel european, în majoritatea statelor nu este interzisă circulația cu cârlig de remorcare montat, dar există condiții stricte. În Germania și Austria, de exemplu, este permis să circuli cu el, însă doar dacă nu obstrucționează vizibilitatea plăcuței de înmatriculare sau luminile stopurilor. Dacă, însă, în urma unui accident compania de asigurări stabilește că daunele au fost agravate de prezența cârligului, șoferul poate fi obligat să suporte costurile suplimentare.

În Bulgaria și Ungaria, legislația nu impune restricții, ceea ce face ca mulți români să nu demonteze cârligul atunci când tranzitează aceste țări. Totuși, există state europene unde regulile sunt mai stricte și șoferii pot primi amenzi dacă circulă cu un dispozitiv de remorcare atașat fără a avea o rulotă sau o remorcă tractată.

De aceea, specialiștii recomandă să verifici legislația fiecărei țări în care urmezi să călătorești, pentru a evita surprizele neplăcute. În multe locuri, chiar dacă nu e vorba de o interdicție explicită, un control de rutină poate aduce sancțiuni dacă poliția consideră că dispozitivul reprezintă un risc.

De ce e recomandat să îl demontezi când nu îl folosești

Pe lângă riscurile legale, cârligul de remorcare poate provoca daune majore altor vehicule chiar și la o simplă parcare. O lovitură minoră dată cu spatele poate deteriora grav bara mașinii din spatele tău, ceea ce duce la costuri ridicate pentru reparații și posibile dispute cu asiguratorul.

Astfel, chiar dacă în România legislația nu obligă șoferii să demonteze cârligul atunci când nu este utilizat, recomandarea generală rămâne să îl scoți pentru a evita probleme legale și financiare. În plus, montarea și demontarea este o operațiune relativ simplă la modelele moderne de cârlige, care sunt proiectate să fie detașabile.