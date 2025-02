Care este mai bună, mașina chinezească sau mașina germană. Testul care contează la autoturisme electrice cu BMW i4 și BYD Seal

Competiția dintre producătorii auto chinezi și germani devine din ce în ce mai acerbă, mai ales pe segmentul mașinilor electrice. Într-un test realizat de carwow Germania, modelul BYD Seal a fost comparat direct cu BMW i4 M50, două dintre cele mai populare opțiuni electrice din prezent. Deși diferențele de preț sunt semnificative, performanțele celor două modele au fost analizate în detaliu pentru a vedea care oferă cea mai bună experiență pe șosele europene.

Dotări și preț: avantaj BYD

BYD Seal este unul dintre cele mai bine dotate modele electrice din gama sa, iar prețul de pornire în Germania este de 50.990 euro, înainte de aplicarea eventualelor taxe de import. La acest preț, Seal include aproape toate opțiunile posibile, de la acoperiș panoramic la sisteme avansate de asistență.

Pe de altă parte, BMW i4 M50 are un preț de pornire de 70.800 euro, iar multe dintre dotările standard de pe BYD sunt disponibile doar contra cost. Totuși, BMW oferă o gamă mai largă de personalizări, inclusiv opțiuni indisponibile pe modelul chinezesc.

Performanțe: putere apropiată, experiență diferită

BYD Seal: 530 CP, tracțiune integrală, baterie LFP (litiu-fier-fosfat), limită de viteză la 180 km/h

BMW i4 M50: 544 CP, tracțiune integrală, baterie NMC (litiu-nichel-mangan-cobalt), viteză maximă de 225 km/h

În ceea ce privește sistemele de asistență, BMW este net superior, având o precizie mai bună în menținerea benzii și în avertizările de siguranță. BYD Seal a fost criticat pentru erori frecvente în sistemele de asistență și probleme cu sistemul audio și display-ul.

Calitate și fiabilitate: BMW câștigă la execuție

Materialele din interiorul BYD Seal sunt decente, dar nu la nivelul unui BMW. Deși finisajele nu sunt ieftine, există detalii constructive arhaice, cum ar fi balamale de generație veche sau piulițe la vedere.

BMW i4 M50 oferă o calitate a asamblării net superioară, ceea ce justifică în parte diferența de preț. Totuși, BYD compensează prin garanții mai generoase:

BYD Seal: garanție de 6 ani sau 150.000 km (baterie: 8 ani / 200.000 km)

BMW i4: garanție de 3 ani fără limită de kilometri (baterie: 8 ani / 160.000 km)

Un punct esențial este rețeaua de service. BYD are doar 26 de centre în Germania, comparativ cu peste 400 de service-uri BMW, ceea ce oferă un avantaj clar producătorului german în ceea ce privește întreținerea și reparațiile.

Autonomie și consum: BMW este mai eficient

Testul a fost realizat pe autostrăzile din Germania, cu o viteză medie de 114 km/h și o limită de 130 km/h atunci când traficul a permis.

BYD Seal: consum de 22,4 kWh/100 km, autonomie reală de 368 km

BMW i4 M50: consum de 19,4 kWh/100 km, autonomie reală de 411 km

În plus, BMW acceptă încărcare rapidă de până la 205 kW, permițând o încărcare de la 10 la 80% în 31 de minute. BYD, în schimb, are o limită de 150 kW, necesitând 6 minute în plus pentru același interval de încărcare.

Verdict: BMW i4 M50 învinge BYD Seal

Deși BYD Seal oferă un raport calitate-preț excelent, BMW i4 M50 rămâne alegerea mai bună pentru cei care caută o experiență premium, eficiență mai mare și un sistem de asistență fiabil. Diferența de preț este considerabilă, dar se reflectă în calitatea materialelor, autonomia superioară și rețeaua extinsă de service.

BYD reușește să pună presiune pe giganții auto germani, însă BMW demonstrează că își păstrează statutul de lider tehnologic, cel puțin în acest segment al mașinilor electrice.