Care dintre cele trei vehicule trece primul prin intersecție? Întrebarea, o capcană pentru şoferi

Pentru șoferii începători sau cei care vor să-și ia permisul, întrebările-capcană din chestionarele auto pot părea simple, dar ascund detalii esențiale. Una dintre acestea este: ”Care dintre cele trei vehicule trece primul prin intersecție?” – o întrebare care testează cunoștințele despre regulile de prioritate în intersecții nedirijate și în prezența tramvaielor.

Ce reguli se aplică într-o intersecție nedirijată

Intersecțiile nedirijate sunt locurile unde șoferii trebuie să aplice regulile de prioritate fără ajutorul semafoarelor sau al indicatorilor. În astfel de situații, conducătorul de vehicul trebuie să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe șine, precum tramvaiele.

Acestea pierd prioritatea doar atunci când virează spre stânga. În exemplul clasic al întrebării-capcană, se întâlnesc trei vehicule: tramvaiul, un autoturism roșu și unul galben.

Aplicând regulile, primul care traversează intersecția este tramvaiul, pentru că nu virează și circulă pe șine. Între cele două autoturisme se aplică regula priorității de dreapta.

Astfel, autoturismul galben trebuie să acorde prioritate autoturismului roșu, deoarece acesta îi vine din partea dreaptă. Cunoașterea acestor reguli este crucială, mai ales pentru cei care se pregătesc pentru examenul auto.

Cum se aplică regula priorității de dreapta

Regula priorității de dreapta se aplică în cazul intersecțiilor nedirijate între vehiculele care nu circulă pe șine și nu au regim prioritar. Aceasta stabilește că vehiculul care vine din dreapta are întâietate.

De asemenea, conducătorii care virează spre stânga sunt obligați să cedeze trecerea tuturor vehiculelor cu care se intersectează, inclusiv celor care vin din dreapta.

În practică, aceasta înseamnă că, într-o intersecție nedirijată, șoferul care virează spre stânga trebuie să aibă grijă atât la tramvaie, cât și la alte mașini care circulă din partea dreaptă.

Ce alte reguli trebuie reținute pentru prioritate

Prioritatea de trecere se acordă și vehiculelor cu regim special în misiune de urgență, dar acestea trebuie să folosească semnalele luminoase și sonore corespunzătoare.

La apropierea de intersecție, orice conducător trebuie să circule cu o viteză care să-i permită oprirea pentru a acorda prioritate. În intersecțiile dirijate prin indicatoare, regula priorității de dreapta se aplică numai dacă două vehicule urmează să se întâlnească și vin de pe drumuri cu aceeași semnificație a indicatorului.

Schimbarea direcției spre stânga se efectuează prin stânga centrului de intersecție, fără intersectarea traiectoriilor vehiculelor care vin din sens opus.