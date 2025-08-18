Care a fost împăratul roman cu cea mai lungă domnie?

Funcția de împărat roman era departe de a fi o garanție a longevității. Într-o lume marcată de conspirații, asasinate și epidemii, puțini conducători reușeau să domnească mai mult de câțiva ani. Și totuși, câțiva dintre ei au rămas în istorie pentru durata neobișnuit de mare a domniilor lor. Întrebarea „cine a domnit cel mai mult?” nu are însă un răspuns simplu, pentru că depinde de modul în care definim „Imperiul Roman” și de câtă putere reală exercitau împărații în cauză.

De la Augustus, primul împărat roman, până la Basil al II-lea, care a condus Imperiul Bizantin timp de aproape jumătate de secol, dezbaterea istorică rămâne deschisă și încă stârnește pasiuni printre cercetători.

Basil al II-lea, împăratul „bizantin” cu aproape 50 de ani de domnie

Dacă acceptăm ideea că Imperiul Bizantin nu a fost o entitate separată, ci o continuare a Imperiului Roman, atunci Basil al II-lea (976–1025) este candidatul principal pentru titlul de cel mai longeviv împărat roman. Supranumit „ucigașul de bulgari”, el a domnit 49 de ani, într-o perioadă în care războaiele interne și externe erau constante.

Prima parte a domniei sale a fost marcată de războaie civile și de lupte pentru consolidarea puterii, în timp ce a doua jumătate a fost dominată de campanii militare externe. Basil al II-lea a reușit să anexeze întregul teritoriu al Bulgariei, extinzând considerabil granițele estice ale imperiului. Deși nu a fost un împărat „iubit” în sensul tradițional, istorici precum Catherine Holmes, de la Universitatea Oxford, subliniază că domnia sa rămâne unică prin abilitatea de a conserva stabilitatea imperiului și instituția imperială însăși.

Astfel, în ciuda violenței și a cruzimii cu care este adesea asociat, Basil al II-lea este un exemplu al rezilienței instituției imperiale în partea de est a Imperiului Roman, care a supraviețuit până în 1453, când Constantinopolul a fost cucerit de otomani.

Theodosius al II-lea și dilema co-domniilor

Un alt nume care apare în discuții este Theodosius al II-lea, care a domnit între 402 și 450, timp de 48 de ani. A urcat pe tron ca „împărat asociat” (co-împărat) încă din copilărie, ceea ce ridică însă întrebarea: cât din această domnie poate fi considerată efectivă?

Până să ajungă adult, puterea reală era exercitată de regenți și de curteni influenți, ceea ce face ca unii istorici să conteste statutul său de împărat cu autoritate deplină pe toată durata domniei. Totuși, dacă luăm în calcul anii de la proclamarea sa ca împărat, durata rămâne impresionantă și rivalizează cu cea a lui Basil al II-lea.

Această problemă a co-domniilor și a împăraților „de formă” complică serios calculul. De-a lungul istoriei romane, au existat numeroase situații în care mai mulți împărați domneau simultan, împărțind sau disputându-și puterea. În astfel de cazuri, stabilirea unei domnii „pline” devine o chestiune de interpretare.

Augustus, primul împărat și modelul longeviv al Romei clasice

Dacă, dimpotrivă, considerăm că Imperiul Roman s-a încheiat în anul 476, odată cu căderea părții vestice, atunci Augustus este cel care deține recordul. Primul împărat al Romei a domnit între 27 î.Hr. și 14 d.Hr., timp de 41 de ani.

Cunoscut inițial sub numele de Octavian, el a fost adoptat de Iulius Cezar și proclamat moștenitorul său. După asasinarea lui Cezar, Octavian a traversat ani de războaie civile împotriva rivalilor săi, culminând cu înfrângerea lui Marc Antoniu și a Cleopatrei. În 27 î.Hr., Senatul i-a acordat titlul de „Augustus”, iar de atunci și până la moarte a rămas figura centrală a Romei.

Domnia sa a adus stabilitate după decenii de război civil și a pus bazele unei epoci de prosperitate cunoscute drept „Pax Romana”. Augustus a reformat instituțiile, a renovat infrastructura orașului și a transformat Roma într-o capitală demnă de statutul său imperial. Totuși, nu totul a fost un succes: campaniile sale militare din Germania au sfârșit prin dezastrul de la Teutoburg, unde trei legiuni romane au fost anihilate.

Chiar și așa, domnia sa de patru decenii a rămas un reper în istoria Romei și un model pentru succesorii săi.

Așadar, răspunsul la întrebarea „care împărat roman a domnit cel mai mult?” depinde de perspectiva adoptată. Dacă includem Bizanțul ca parte integrantă a Imperiului Roman, atunci Basil al II-lea, cu cei 49 de ani de domnie, este câștigătorul. Dacă ne limităm la Roma clasică și la partea vestică a imperiului, atunci Augustus rămâne cel mai longeviv.

În ambele cazuri, aceste figuri demonstrează că, în ciuda riscurilor uriașe ale funcției imperiale, unii împărați au reușit nu doar să supraviețuiască, ci să-și lase amprenta asupra istoriei pentru generații întregi.