Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
12 aug. 2025 | 08:58
de Ozana Mazilu

Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin

Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin
Cappadocia: peisaje unice și gastronomie recunoscută de Michelin Foto: Turquía Exclusiva

Cappadocia nu este doar o regiune spectaculoasă prin formele sale naturale impresionante; acum îi poți adăuga pe lista de destinații gastronomice de top recunoscute de Ghidul Michelin. În 2024, acest colț fermecător al Turciei a atras milioane de vizitatori atrași de coșurile de zâne, zborurile cu balonul și hotelurile săpate în stâncă — dar și de bogăția culinară autentică, profund legată de tradițiile anatoliene și turcești. Mai jos, trei elemente care fac din Cappadocia o experiență completă, de la peisaj la farfurie.

Pe harta ghidului Michelin: patrimoniu culinar autentic

Tradiția culinară a Cappadociei este cât se poate de vie și generoasă. Ghidul Michelin a pus recent regiunea pe harta gourmand-ilor, recunoscându-i bucuria gustului local și potențialul de a atrage călători pasionați de gastronomie. Dacă ai urmărit clipuri cu testi kebabı, acel moment spectaculos când vasul de lut este spart în fața ta, știi deja ce senzație provoacă experiența în sine — nu doar preparatul în sine, ci fenomenul care îl însoțește. Ai văzut acel spectacol culinar pe rețele sociale și e clar că vrei să fii parte din scena reală a gustului și a entuziasmului autentic.

Gusturi legendare cu testi kebab și mantı miniaturale

Testi kebab, preparat lent într-un vas specific de lut și servit într-o manieră teatrală, este doar începutul. Apoi vin mantı-urile minuscule din Kayseri, atât de mici încât poți savura 40 la o lingură, însoțite de iaurt răcoritor și unt topit cu mirodenii — o combinație simplă, dar memorabilă. Ambele preparate sunt adevărate sărbători pentru papilele gustative și pentru privirea curiosă. Ele reușesc să îmbine tradiția, tehnica gastronomică și un farmec vizual care te face să te simți norocos că experimentezi totul pe viu.

Savoare locală: supe, tocane, deserturi și vinuri ancestrale

Dacă vrei să te aventurez mai departe, Cappadocia îți oferă feluri variate și inedite: supa Ürgüp tarhanası cu iaurt, grâu spart și năut; supa tandır, gătită în cuptoare tradiționale; kayısı yahnisi — combinație între caise uscate și carne la foc de lemne; zerdeli pilav, cu migdale, stafide și melasă de struguri; gutui umplute cu carne și condimente; și ağpakla, o tocană de fasole albă într-un vas de lut. Pentru desert, sunt deliciile locale: incir yağlaması (smochine în unt), rahat turcesc cu struguri (köftür), smântână uscată cu miere (kuru kaymak) sau halva de făină cu unt (dolaz). Și, desigur, baklava — dar în stil Ürgüp, cunoscută drept Damat Baklava, la fel de memorabilă ca peisajul în sine.
În plus, vinurile locale au o tradiție seculară, cultivată de călugări creștini timpurii; clima bogată în soare și solul vulcanic sunt mixul perfect pentru soiuri precum Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere, Narince și mai ales Emir — un vin alb proaspăt și mineral. Dacă explorezi siturile istorice, vei înțelege legătura profundă dintre istorie și terroir.

În concluzie, Cappadocia nu este doar o destinație de vis pentru privitor, ci și un loc în care tradiția culinară te întâmpină cu preparate unice, deserturi seducătoare și vinuri cu savoare ancestrală. Este o experiență în care peisajul, cultura și gustul se împletesc armonios — și abia așteaptă să fie descoperită de tine.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
