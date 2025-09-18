Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”

Un episod neaşteptat a adus în atenţia publicului numele interpretei de muzică populară Teodora Pană, după ce aceasta a fost surprinsă într-un hypermarket din Târgu Jiu încercând să iasă din magazin fără să plătească anumite produse. Incidentul, relatat de presa locală şi confirmat de oamenii legii, a generat rapid reacţii aprinse. Artista însă a venit cu propria versiune, încercând să lămurească situaţia printr-un mesaj video adresat fanilor.

Ce a transmis Teodora Pană, după acuzațiile că ar fi furat din magazin

„Salutare dragii mei, sunt Teodora Pană și am ales să fac acest filmuleț la îndemnul și sfatul o anumitor colegi din presă și din televiziune, referitor la articolul care a apărut despre mine și implicit despre soțul meu cum că aș fi furat dintr-un magazin și mai exact Carrefour. (…) S-a dat un comunicat de presă efectiv de cacao, în care eu și soțul meu am furat din Carrefour. Nu”, spune cântăreaţa.

În acelaşi video, Teodora Pană recunoaşte totuşi că a sustras câteva produse, dar susţine că a fost o situaţie confuză, nu o tentativă de furt organizată.

„Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic. Asta am furat de fapt. Și niște apă plată, pe aia am cumpărat-o. Am ieșit la casa la safe payment şi soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie (…) şi nu poate să care, despre asta e vorba. Acum eu cu baxul în mână, punându-l la casă şi produsele în ghiozdan. Pentru că eram cu toate așa. Nu aveam cum, eu mică și nici eu n-am voie să car. În fine, multe explicații”, a explicat artista.

Cântăreaţa spune că imediat după ce a trecut de casele de marcat a fost oprită de agenţii de pază, moment pe care îl descrie ca fiind exagerat:

„Ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți, cei mai mari hoți. Domne, aveam niște clame de păr, o perie de păr şi niște parfumuri. (…) La poliție s-a râs despre treaba asta. Sincer s-a râs, acum că au dat comunicat. Nu știu, fiecare își face meseria”.

Artista spune că a fost o neînțelegere

Interpreta susţine că totul a fost o neînţelegere provocată de graba în care se afla şi de faptul că soţul său nu putea să o ajute la cumpărături, fiind recent operat. Ea afirmă că a pus produsele în ghiozdan doar pentru a le putea transporta mai uşor, nu pentru a le ascunde. În plus, a povestit că până şi o sticlă de apă desfăcută i-a scăpat din mână, ceea ce a creat o adevărată încurcătură în magazin.

Chiar dacă a încercat să îşi explice gestul, episodul rămâne unul delicat pentru imaginea sa publică. În mediul online, reacţiile au fost împărţite: unii au ironizat situaţia şi justificările cântăreţei, alţii au considerat că problema este una minoră şi că nu ar trebui amplificată.