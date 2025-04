Când vor fi închise magazinele Lidl de Paşte. Beneficiul rar acordat angajaţilor de către retailerul nemţesc

Ca în fiecare an, începând din 2013, Lidl România reconfirmă angajamentul față de bunăstarea angajaților săi și anunță închiderea tuturor magazinelor din țară în prima și a doua zi de Paște, respectiv duminică, 20 aprilie, și luni, 21 aprilie 2025. Astfel, angajații vor beneficia de două zile libere pentru a petrece sărbătorile alături de cei dragi.

Beneficiu rar în acest domeniu – zile libere în perioada sărbătorilor

Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă a retailerului german, care pune accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală, oferind un pachet de beneficii atractiv și condiții de muncă moderne pentru cei peste 12.000 de angajați ai companiei.

„Considerăm că este important ca angajații noștri să aibă timp de calitate alături de familie, mai ales în momente speciale, precum Sărbătorile Pascale. Prin acest demers, dorim să le arătăm recunoștința noastră pentru implicarea și efortul depus în fiecare zi”, a transmis compania.

Când vor fi închise magazinele Lidl

Pentru a veni în sprijinul clienților în perioada premergătoare sărbătorii, Lidl anunță și modificările de program pentru rețeaua sa de magazine:

Luni, 14 aprilie – vineri, 18 aprilie: program normal, între 07:00 – 22:00

Sâmbătă, 19 aprilie: magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00, pentru ultimele cumpărături înainte de Paște

Duminică, 20 aprilie și luni, 21 aprilie: toate magazinele Lidl din România vor fi închise

Marți, 22 aprilie: programul revine la normal, începând cu ora 07:00

Lidl recomandă clienților să își planifice din timp cumpărăturile pentru masa de Paște și reamintește că ofertele speciale sunt deja disponibile în magazine, începând cu săptămâna 15-21 aprilie. Cu această inițiativă, Lidl România continuă să se poziționeze ca un angajator de top, preocupat de starea de bine a angajaților, dar și ca un partener responsabil pentru clienții săi din întreaga țară.

Când a apărut primul magazin Lidl în România

Primul magazin Lidl din România a fost deschis pe 15 martie 2011, în orașul Năvodari, județul Constanța. Aceasta a fost o etapă importantă în extinderea retailerului german pe piața locală, care a avut loc după ce Lidl a preluat rețeaua de magazine Plus în 2010. Ulterior, toate magazinele Plus au fost modernizate și rebranduite sub sigla Lidl.

Intrarea oficială a Lidl în România a marcat începutul unei creșteri rapide. De la primul magazin din Năvodari, compania a ajuns, în mai puțin de 15 ani, să dețină peste 350 de magazine la nivel național și mai multe centre logistice.

Lidl este parte a grupului german Schwarz, unul dintre cei mai mari retaileri din lume, și este recunoscut pentru politica sa de prețuri accesibile, eficiență operațională și investiții constante în sustenabilitate și condiții de lucru pentru angajați.