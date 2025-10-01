Când va fi gata autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării. Marea Neagră va fi mai aproape de Europa Occidentală

Autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, cu impact major atât asupra economiei, cât şi asupra comerţului internaţional. Şoseaua de mare viteză va conecta Marea Neagră direct cu reţeaua rutieră europeană, facilitând transportul de mărfuri către Europa Occidentală şi reducând semnificativ timpii de tranzit. Autorităţile susţin că finalizarea acestui proiect strategic va transforma România într-un punct cheie pe harta logistică a continentului, însă termenele anunţate au stârnit atât speranţe, cât şi dezbateri aprinse.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că România a făcut deja paşi importanţi pentru a se apropia, în perioada 2025–2026, de ţintele de deficit asumate în faţa Comisiei Europene. El a subliniat că, pentru relansarea economică, sunt esenţiale aderarea la OCDE, dezvoltarea infrastructurii şi exploatarea resurselor energetice din Marea Neagră.

„Pe partea de deficit, mare parte din măsuri au fost deja luate. Ele ne permit, în 2025–2026, să ne apropiem de ţintele de deficit pe care ni le-am asumat în faţa Comisiei Europene şi care sunt atent urmărite de pieţele financiare şi de agenţiile de rating”, a spus Nicuşor Dan, la Euronews.

El a adăugat că investiţiile militare vor contribui la dezvoltarea industriei de apărare, dar nu sunt suficiente pentru relansarea economiei. În schimb, oportunităţile majore vin din aderarea la OCDE, care ar putea avea loc chiar în vara anului viitor. „Asta ar însemna o garanţie pentru economia României şi o invitaţie clară pentru investitorii străini”, a subliniat şeful statului.

Potrivit acestuia, începând din 2027, România va putea exploata gazele din Marea Neagră, iar în 2028 ar urma să fie finalizată autostrada care va lega portul Constanţa de vestul ţării şi, implicit, Marea Neagră de Europa Occidentală. „În sfârşit, vom avea această conexiune strategică”, a punctat preşedintele.

Nicușor Dan a mai arătat că România are un potenţial semnificativ în domeniul tehnic şi IT, iar strategiile economice trebuie să sprijine aceste zone. El a insistat asupra nevoii de predictibilitate fiscală şi de un cadru care să nu împovăreze excesiv mediul privat.

Totodată, a menţionat că, odată ce bugetul pe 2026 va fi adoptat cu un deficit de 6% din PIB, se va putea discuta serios despre politica fiscală pentru anii următori. „Am fost nevoiţi să corectăm pe termen scurt deficitul, ceea ce a afectat atât populaţia, cât şi mediul privat. Dar, odată ce vom avea un buget realist şi predictibil, discuţia cu mediul de afaceri va fi una pe termen lung”, a conchis şeful statului.