Când trebuie să schimbi antigelul la mașină, este obligatoriu. Gestul simplu care te scapă de o cheltuială fabuloasă în service

Puțini șoferi acordă atenția cuvenită lichidului de răcire, deși antigelul este unul dintre elementele esențiale pentru funcționarea corectă a motorului. Dacă nu este înlocuit la timp, poate duce la defecțiuni grave și costisitoare, de la supraîncălzirea motorului până la distrugerea radiatorului sau a pompei de apă. Codul bunelor practici auto spune clar: schimbarea antigelului nu este o opțiune, ci o obligație periodică pentru menținerea mașinii în stare optimă.

Antigelul, cunoscut și sub denumirea de lichid de răcire, este o soluție formată din apă distilată, etilenglicol sau propilenglicol și aditivi anticorozivi. El stabilizează temperatura motorului, împiedică înghețarea iarna, supraîncălzirea vara și protejează toate componentele metalice ale sistemului de răcire. Dar, la fel ca orice alt lichid tehnic, își pierde eficiența în timp.

Cât de des trebuie schimbat antigelul și ce tip să alegi

Durata de viață a antigelului depinde de tipul său și de tehnologia utilizată de producător. Antigelurile clasice, pe bază de IAT (Inorganic Acid Technology) , se schimbă la 2 ani sau la maximum 50.000 km , în timp ce variantele moderne OAT (Organic Acid Technology) pot rezista până la 5 ani sau 200.000 km . Există și variante hibride HOAT , care combină avantajele ambelor tehnologii și se pot menține eficiente timp de 4–5 ani .

Noile antigeluri „long-life”, folosite frecvent la mașinile de ultimă generație, promit o durată de viață de până la 10 ani sau 240.000 km , dar numai dacă sunt originale și respectă specificațiile din manualul mașinii.

Producătorii recomandă ca, odată la câțiva ani, lichidul să fie înlocuit complet, nu doar completat. În timp, aditivii anticorozivi se degradează, pH-ul lichidului se modifică și pot apărea depuneri care înfundă canalele radiatorului. Chiar dacă nivelul din vasul de expansiune pare normal, proprietățile chimice ale antigelului pot fi compromise, iar efectele nu întârzie să apară.

Pentru a evita greșelile frecvente, este important să folosești doar tipul și culoarea de antigel recomandate de producător . Nu amesteca lichide de culori diferite – acestea pot conține aditivi incompatibili care formează depuneri, reducând eficiența sistemului de răcire.

Semne clare că antigelul trebuie schimbat urgent

Mașina „vorbește” când lichidul de răcire nu mai funcționează corect. Printre simptomele cele mai des întâlnite se numără:

Supraîncălzirea motorului – temperatura urcă rapid peste valorile normale, iar acul de pe bord indică zona roșie;

Miros dulceag în habitaclu sau sub capotă , cauzat de scurgeri de antigel pe sistemul de încălzire;

Urme de lichid colorat sub mașină – indică o fisură în radiator, furtun sau pompa de apă;

Scăderea constantă a nivelului de antigel , semn al unei pierderi lente din sistem;

Depuneri vizibile în vasul de expansiune – lichidul devine tulbure, ruginiu sau cu particule în suspensie.

În oricare dintre aceste cazuri, o vizită rapidă la service este obligatorie. Ignorarea acestor semne poate duce la griparea motorului, topirea garniturii de chiulasă sau la fisurarea radiatorului – reparații care pot depăși 5.000–8.000 de lei , de zeci de ori mai mult decât costul unui bidon de antigel.

Cum se face corect schimbul și diluarea antigelului

Antigelul se vinde adesea concentrat, necesitând amestec cu apă distilată într-un raport standard de 50/50 . În zonele cu ierni foarte reci, proporția poate crește până la 70% antigel și 30% apă , pentru a preveni înghețul până la -40°C.

Amestecul se prepară într-un recipient curat, turnând mai întâi antigelul, apoi apa distilată. Nu se folosește niciodată apă de la robinet, deoarece conține minerale care pot produce depuneri în radiator. Completarea sau înlocuirea lichidului se face numai cu motorul rece , pentru a evita crearea unei presiuni periculoase în vasul de expansiune.

Specialiștii recomandă spălarea sistemului de răcire la fiecare schimb complet, mai ales dacă lichidul vechi a fost contaminat sau are culoarea alterată. O spălare profesională elimină depunerile și resturile de oxid care pot compromite performanța noului antigel.

De ce merită să respecți intervalul de schimb

Un antigel proaspăt înseamnă un motor sănătos. Înlocuirea la timp costă între 150 și 300 de lei , în funcție de modelul mașinii, dar te poate scuti de o reparație majoră de mii de lei.

Pe lângă rolul său principal de reglare termică, lichidul de răcire previne coroziunea și lubrifiază componentele mobile ale pompei de apă. Atunci când este degradat, aceste piese se uzează rapid, generând pierderi de lichid, vibrații și chiar defectarea completă a motorului.

Prin urmare, un control anual al nivelului și al calității antigelului este o măsură simplă și eficientă pentru a evita cheltuieli inutile în service și pentru a-ți proteja mașina în orice sezon.