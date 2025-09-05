Când te salvează avariile sancțiuni, dacă oprești neregulamentar. Cum ajungi la amendă de 1.000 de lei sau ți se ridică mașina

Mulți șoferi din România au impresia că dacă opresc neregulamentar, dar aprind luminile de avarie, scapă de sancțiuni. În realitate, Codul Rutier 2025 stabilește clar în ce condiții se poate folosi acest semnal luminos și când el nu reprezintă o justificare pentru oprire. Confuzia vine din obișnuința unor conducători auto de a considera avariile un fel de „permis temporar” pentru a parca unde nu au voie, însă legea este explicită: doar oprirea involuntară poate fi acoperită de folosirea avariilor.

Când este justificată folosirea avariilor

Luminile de avarie au rolul de a semnala un pericol sau o problemă tehnică. Conform Poliției Române, acestea se folosesc atunci când vehiculul este imobilizat involuntar, circulă foarte lent și constituie un pericol sau este implicat într-o situație de urgență. Printre cazurile acceptate se numără defecțiunile tehnice, problemele medicale ale șoferului sau pasagerilor, accidentele rutiere ori blocarea drumului.

În aceste situații, oprirea chiar și într-o zonă interzisă devine justificată, iar șoferul nu riscă sancțiuni. Totuși, condiția este ca oprirea să nu fie voluntară și să fie evidentă necesitatea semnalizării prin avarii.

Oprirea voluntară și consecințele ei

Dacă însă șoferul oprește pentru a-și lăsa copilul la școală, pentru a face o cumpărătură rapidă sau pentru a livra un colet, vorbim de oprire voluntară. În astfel de cazuri, simpla pornire a avariilor nu îl scutește de sancțiuni.

Codul Rutier 2025 prevede clar interdicții pentru oprire în zone precum trecerile de pietoni, intersecțiile, podurile, curbele cu vizibilitate redusă sau stațiile de transport public. De asemenea, este interzisă oprirea pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri europene (E), cu excepțiile reglementate.

Amenzi și ridicarea vehiculului

Pentru o oprire neregulamentară, sancțiunea este de 405 sau 607,5 lei, la care se adaugă două puncte de penalizare. Dacă oprirea se transformă într-o staționare de peste 5 minute, amenda crește, ajungând între 800 și 1.000 de lei.

În plus, autoritățile locale pot dispune ridicarea vehiculului. Recuperarea mașinii implică o taxă suplimentară de 500–1.000 de lei, la care se adaugă amenda contravențională. Practic, o simplă oprire nejustificată poate să coste șoferul peste 1.500 de lei.

Așadar, avariile nu reprezintă o scuză universală pentru a opri unde vrei. Ele sunt un semnal de siguranță care trebuie folosit doar în situații de urgență. În rest, șoferii care apelează la acest „truc” pentru opriri rapide riscă să se aleagă nu doar cu o amendă consistentă, ci și cu pierderea temporară a mașinii.