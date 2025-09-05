Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
05 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Când te salvează avariile sancțiuni, dacă oprești neregulamentar. Cum ajungi la amendă de 1.000 de lei sau ți se ridică mașina

Actualitate
Când te salvează avariile sancțiuni, dacă oprești neregulamentar. Cum ajungi la amendă de 1.000 de lei sau ți se ridică mașina
Mașina pe avarii nu este o soluție minune

Mulți șoferi din România au impresia că dacă opresc neregulamentar, dar aprind luminile de avarie, scapă de sancțiuni. În realitate, Codul Rutier 2025 stabilește clar în ce condiții se poate folosi acest semnal luminos și când el nu reprezintă o justificare pentru oprire. Confuzia vine din obișnuința unor conducători auto de a considera avariile un fel de „permis temporar” pentru a parca unde nu au voie, însă legea este explicită: doar oprirea involuntară poate fi acoperită de folosirea avariilor.

Când este justificată folosirea avariilor

Luminile de avarie au rolul de a semnala un pericol sau o problemă tehnică. Conform Poliției Române, acestea se folosesc atunci când vehiculul este imobilizat involuntar, circulă foarte lent și constituie un pericol sau este implicat într-o situație de urgență. Printre cazurile acceptate se numără defecțiunile tehnice, problemele medicale ale șoferului sau pasagerilor, accidentele rutiere ori blocarea drumului.

În aceste situații, oprirea chiar și într-o zonă interzisă devine justificată, iar șoferul nu riscă sancțiuni. Totuși, condiția este ca oprirea să nu fie voluntară și să fie evidentă necesitatea semnalizării prin avarii.

Vezi și:
Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi

Oprirea voluntară și consecințele ei

Dacă însă șoferul oprește pentru a-și lăsa copilul la școală, pentru a face o cumpărătură rapidă sau pentru a livra un colet, vorbim de oprire voluntară. În astfel de cazuri, simpla pornire a avariilor nu îl scutește de sancțiuni.

Codul Rutier 2025 prevede clar interdicții pentru oprire în zone precum trecerile de pietoni, intersecțiile, podurile, curbele cu vizibilitate redusă sau stațiile de transport public. De asemenea, este interzisă oprirea pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri europene (E), cu excepțiile reglementate.

Amenzi și ridicarea vehiculului

Pentru o oprire neregulamentară, sancțiunea este de 405 sau 607,5 lei, la care se adaugă două puncte de penalizare. Dacă oprirea se transformă într-o staționare de peste 5 minute, amenda crește, ajungând între 800 și 1.000 de lei.

În plus, autoritățile locale pot dispune ridicarea vehiculului. Recuperarea mașinii implică o taxă suplimentară de 500–1.000 de lei, la care se adaugă amenda contravențională. Practic, o simplă oprire nejustificată poate să coste șoferul peste 1.500 de lei.

Așadar, avariile nu reprezintă o scuză universală pentru a opri unde vrei. Ele sunt un semnal de siguranță care trebuie folosit doar în situații de urgență. În rest, șoferii care apelează la acest „truc” pentru opriri rapide riscă să se aleagă nu doar cu o amendă consistentă, ci și cu pierderea temporară a mașinii.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Cine va moșteni averea impresionantă a lui Giorgio Armani. Designerul nu a avut soție și nici copii
Cine va moșteni averea impresionantă a lui Giorgio Armani. Designerul nu a avut soție și nici copii
Scrollul pe toaletă te poate costa scump: „două tapuri pe TikTok și gata”, recomandă medicii
Scrollul pe toaletă te poate costa scump: „două tapuri pe TikTok și gata”, recomandă medicii
Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor
Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
Momentul în care un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lansat la apă. Pasagerii au sărit în apă pentru a se salva
Momentul în care un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lansat la apă. Pasagerii au sărit în apă pentru a se salva
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și care sunt condițiile
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și care sunt condițiile
CNA avertizează TikTok asupra rețelelor de conturi care pot manipula alegerile din Republica Moldova
CNA avertizează TikTok asupra rețelelor de conturi care pot manipula alegerile din Republica Moldova
Revista presei
Adevarul
Filmul prăbușirii unui F-35: pilotul a încercat cu disperare 50 de minute să remedieze defecțiunea
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Oana Radu s-a căsătorit religios cu Șerban Balaban. Ce rochie de mireasă a purtat artista
Playtech Știri
Motivul pentru care moliile intră în casa ta. Le place ceva care se află în dulapul tău
Playtech Știri
Horoscop 5 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de o surpriză neplăcută la locul de muncă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...