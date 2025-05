Când și-a dat seama Elvira Deatcu că vrea să fie actriță și ce regret are: “S-ar putea să nu fie totul pierdut!” VIDEO EXCLUSIV

Elvira Deatcu nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din România, cu numeroase proiecte la activ. Vedeta ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, cum și-a dat seama că vrea să fie pe scenă. Mai mult, ea a punctat că are un regret atunci când vine vorba despre meseria sa.

Elvira Deatcu a punctat că nu a existat un rol la care să se gândească de-a lungul timpului, însă regretul său este legat de o întâlnire cu un regizor important. Cu toate acestea, actrița a mărturisit că timpul nu este pierdut și speră să lucreze alături de acesta în viitor.

“Nu a existat un rol anume, dar știu clar și regret că am ratat o întâlnire cu un regizor important. Nu mi-am dat seama că întâlnirea era pentru mine. Cred că era pentru mine, nici cum nu am certitudinea pentru că nu am cutezat să întreb. Îmi pare rău! S-ar putea să nu fie totul pierdut. Sper ca la un moment dat să lucrez cu el.

Nu știu ce s-a întâmplat. A fost și un casting. Am învățat destul de curând că aceste casting-uri sunt foarte mult despre șansă. Dacă nu a fost să fie, nu a fost să fie pentru mine în acest moment.”, a punctat Elvira Deatcu, aflată la Premiile GOPO.