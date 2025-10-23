Când se văruiesc pomii toamna? Aşa vor fi protejaţi de frig

Ultima ora
Văruirea pomilor este una dintre cele mai simple, dar și mai importante lucrări de îngrijire din grădină, menită să protejeze arborii de frig, rozătoare și dăunători. Deși mulți gospodari aleg să facă această operațiune primăvara, specialiștii recomandă ca văruirea de toamnă să nu fie omisă, deoarece are un rol esențial în pregătirea pomilor pentru sezonul rece.

Perioada ideală

Perioada ideală pentru văruirea pomilor este sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, după căderea frunzelor, dar înainte de apariția înghețului. În această etapă, scoarța copacilor este vulnerabilă la variațiile mari de temperatură dintre zi și noapte, iar stratul de var ajută la protejarea trunchiului împotriva crăpăturilor cauzate de ger.

Văruiala acționează și ca barieră împotriva dăunătorilor care iernează sub scoarță, precum ouăle de afide sau larvele de molii. În plus, stratul alb reflectă razele soarelui din timpul zilelor senine de iarnă, prevenind încălzirea excesivă a scoarței, urmată de fisuri nocturne cauzate de temperaturile scăzute.

Cum se prepară soluția

Pentru o protecție eficientă, soluția de var se prepară din 2-3 kilograme de var stins, amestecate cu 10 litri de apă, la care se pot adăuga 200-300 de grame de sulfat de cupru sau un pumn de argilă pentru o mai bună aderență. Văruirea se aplică pe trunchi și pe ramurile de schelet, până la o înălțime de aproximativ un metru.

Această lucrare aparent simplă are un impact major asupra sănătății pomilor. Cei care își protejează livezile din timp vor avea, primăvara următoare, copaci mai viguroși, mai puțin afectați de dăunători și de îngheț, pregătiți pentru un nou ciclu de vegetație.

Așadar, văruirea pomilor toamna nu este doar o tradiție agricolă, ci o măsură de prevenție eficientă, ce asigură o dezvoltare sănătoasă și o producție mai bună în sezonul următor.

