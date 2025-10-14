Când se deschid târgurile de Crăciun 2025, în România? Cele din Sibiu, Bucureşti şi Craiova, cele mai aşteptate

Se apropie sărbătorile de iarnă, iar orașele mari din România se pregătesc să întâmpine vizitatori cu târguri de Crăciun spectaculoase. Evenimentele aduc atmosfera autentică a sărbătorilor, cu luminițe, colinde, decorațiuni, bunătăți tradiționale și patinoare în aer liber. În 2025, programul târgurilor a fost deja anunțat, iar orașe precum Sibiu, București și Craiova vor fi principalele destinații pentru români și turiști.

Care sunt datele de deschidere ale târgurilor de Crăciun în 2025

Startul sezonului îl dau târgurile din Sibiu și Craiova, care își vor deschide porțile încă de pe 14 noiembrie 2025, urmând să rămână active până pe 4 ianuarie 2026.

Cluj-Napoca va găzdui târgul între 21 noiembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, iar Oradea între 28 noiembrie și 26 decembrie 2025. În București, marele târg din Piața Constituției va începe pe 29 noiembrie și va dura până pe 28 decembrie, în timp ce târgurile din Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor vor avea date similare, anunțurile oficiale urmând să fie comunicate.

Alte orașe precum Timișoara, Iași și Sighișoara își pregătesc, de asemenea, târgurile pentru vizitatori, cu deschideri între 23 noiembrie și 1 decembrie 2025.

De ce sunt Craiova și Sibiu atât de apreciate

Sibiul continuă să fie recunoscut pentru unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est. Piața Mare se transformă într-un loc de poveste, cu scenografii tradiționale și Atelierul lui Moș Crăciun pentru copii.

Organizatorii pun accent pe autenticitate, promovând valorile culturale și identitatea locală. Programul zilnic în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 va fi între 11:00 și 22:00 în timpul săptămânii și 10:00 – 22:00 în weekend, cu excepții pentru zilele festive.

Craiova se află pe podiumul celor mai bune târguri de Crăciun din Europa, clasându-se pe locul secund în topul European Best Destinations, cu peste 90.000 de voturi.

Târgul cuprinde 280.000 de metri pătrați și va avea în 2025 o temă inspirată de povestea Spărgătorul de Nuci, aducând o atmosferă de basm pentru toți vizitatorii.

Vezi și Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România și Europa în 2024!

Ce experiențe îi așteaptă pe vizitatori în târgurile românești

Fiecare târg oferă colinde vesele, cadouri artizanale unice, produse gastronomice tradiționale delicioase și momente speciale de neuitat alături de Moș Crăciun.

În București, târgurile din Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor vor fi puncte de atracție, fiecare cu propriul program și atracții tematice.

În Sibiu, vizitatorii vor putea admira decorațiuni unicat și expozanți locali, iar în Craiova magia Crăciunului se simte din fiecare colț al târgului.

Timișoara și Oradea completează lista orașelor care oferă experiențe de poveste, toate pregătite să aducă atmosfera sărbătorilor în inimile românilor și turiștilor din întreaga Europă.

Târgurile de Crăciun din România 2025 promit, astfel, momente magice și feerice, tradiții respectate cu grijă și amintiri de neuitat pentru toate vârstele și întreaga familie.

Vezi și Primele imagini de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București. Ploaia nu i-a ”speriat” pe românii care l-au vizitat!