Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte

Pe măsură ce toamna îşi intră în drepturi, temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, ceea ce face ca mușcatele să aibă nevoie de atenție specială. Plantele delicate, obișnuite cu aerul liber și lumina directă, trebuie mutate în interior pentru a trece în siguranță peste sezonul rece. Mutarea lor la timp, alegerea locului potrivit și ajustarea ritmului de udare sunt esențiale pentru a le menține sănătoase până la primăvară.

Când și unde se mută mușcatele în casă

Primul pas pentru protejarea mușcatelor este aducerea ghivecelor în casă înainte ca temperaturile nocturne să scadă sub 7 grade Celsius. Odată mutate, plantele trebuie să stea într-o încăpere răcoroasă, cu temperaturi cuprinse între 16 și 18 grade Celsius, departe de sursele directe de căldură și de curenții de aer rece.

Este recomandat ca mușcatele să fie așezate lângă ferestre orientate spre est, pentru a primi lumina blândă a dimineții, dar pot fi plasate și spre sud sau vest, cu protecție împotriva luminii directe. Astfel, plantele își vor păstra frunzișul și se vor adapta mai ușor la repausul vegetativ specific sezonului rece.

Cum se udă și se fertilizează aceste plante toamna

Pe perioada toamnei și iernii, mușcatele intră treptat în repaus vegetativ, ceea ce presupune reducerea semnificativă a udării. Apa se administrează doar atunci când solul este complet uscat, de obicei o dată pe lună, folosind apă călduță sau la temperatura camerei, evitându-se șocul termic al rădăcinilor.

Este important să se asigure drenajul corespunzător, astfel încât excesul de apă să poată ieși din ghiveci, prevenind putrezirea rădăcinilor și apariția bolilor fungice. Fertilizarea se oprește începând cu luna octombrie, iar o treime sau jumătate din frunziș se taie pentru a concentra energia plantei asupra dezvoltării rădăcinilor.

Cum se înmulțesc mușcatele în sezonul rece

Toamna este și momentul ideal pentru înmulțirea mușcatelor prin butași. Ramurile selectate trebuie să aibă 7-10 centimetri, cu cel puțin două frunze sănătoase.

Două treimi din frunzele de la bază se îndepărtează, iar partea inferioară a butașului se înmoaie într-un stimulator de rădăcini, apoi se așază într-un pahar cu apă, într-un loc luminos, ferit de soarele direct.

După 6-8 săptămâni, când rădăcinile sunt vizibile, butașii se replantează în ghivece adânci de minimum 7 centimetri și se așază pe un pervaz luminos pentru a se dezvolta.

Mutarea mușcatelor la interior, udarea moderată și pregătirea butașilor pentru rădăcinare sunt pași simpli care asigură trecerea lor în siguranță peste iarnă, pregătindu-le pentru o primăvară plină de flori și sănătate.