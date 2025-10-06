Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 07:49
de Badea Violeta

Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara

UTILE
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Momentul potrivit pentru a opri udarea gazonului toamna. Sursa foto: Profimedia

Vremea mai răcoroasă și creșterea lentă a ierbii de toamnă marchează începutul perioadei în care uneltele de grădinărit – precum mașina de tuns iarba, trimmerul și alte echipamente – pot fi curățate și depozitate pentru sezonul rece. Totuși, înainte ca gazonul să intre în repaus, este important să se realizeze câteva lucrări esențiale de întreținere, pentru ca primăvara peluza să revină verde, densă și sănătoasă.

Cum influențează toamna nevoia de apă a gazonului

Odată cu venirea toamnei, iarba își schimbă ritmul de creștere și, implicit, necesarul de apă. Ierburile de sezon cald – precum Bermudagrass, Zoysiagrass, St. Augustinegrass sau Centipedegrass – încep să intre în repaus vegetativ din cauza temperaturilor mai scăzute și a zilelor mai scurte.

Clorofila se descompune treptat, iar firele capătă nuanțe arămii, semn că planta se pregătește să reziste iernii cu un consum redus de apă. În schimb, speciile de sezon rece – Kentucky bluegrass, Ryegrass sau Fescuegrass – rămân verzi mai mult timp, însă și ele au nevoie de o cantitate mai mică de umiditate datorită aerului rece și umed.

În general, pe măsură ce toamna avansează, gazonul nu mai necesită 1-2 inci de apă pe săptămână ca în plin sezon cald, ci o udare profundă de aproximativ 1,27 cm la fiecare 7–10 zile, în funcție de precipitații. Este important să observi dacă solul reține prea multă apă sau dacă suprafața devine noroioasă – semn că irigarea trebuie redusă.

Când este momentul ideal să oprești udarea

Pe măsură ce nopțile devin mai reci, iar temperaturile scad constant sub 21 °C, rata de creștere a gazonului încetinește. De obicei, sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie este momentul ideal pentru a începe reducerea udării.

Continuă să irigi moderat până la primul îngheț, pentru ca rădăcinile să rămână hidratate și rezistente. Când temperaturile ajung sub zero grade, udarea trebuie oprită complet.

Apa care îngheață la suprafața solului poate deteriora rădăcinile prin ciclurile repetate de îngheț și dezgheț. În plus, sistemele de irigare, furtunurile și aspersoarele pot fi afectate de îngheț, așa că este momentul potrivit să le goliți și să le depozitați.

Vezi și 4 reguli de bază pentru un gazon ca în reviste. Când, cum și cât să tunzi corect!

Cum verifici dacă gazonul mai are nevoie de apă

Temperatura, umiditatea aerului și cantitatea de precipitații influențează direct nevoia de irigare. Poți verifica nivelul de umiditate al solului introducând o șurubelniță la o adâncime de 7–12 cm: dacă pătrunde ușor, solul este suficient de umed.

Dacă întâmpini rezistență, este momentul pentru o udare moderată. Pentru a evita risipa de apă, nu lăsa sistemul de irigare să funcționeze automat. Monitorizează pluviometrul și observă vizual gazonul.

Zonele îmbibate pot indica o udare excesivă sau o defecțiune a aspersoarelor, iar dacă solul pare uscat și iarba devine rigidă, e semn că are nevoie de hidratare. Printr-o ajustare atentă a udării, gazonul își va păstra sănătatea pe timpul iernii și va reveni plin de vitalitate primăvara.

Vezi și Ingredientul din bucătărie care nu costă nimic, dar care transformă gazonul. Va fi mai verde ca niciodată!

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
RECENZIE
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
RECENZIE
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...