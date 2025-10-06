Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara

Vremea mai răcoroasă și creșterea lentă a ierbii de toamnă marchează începutul perioadei în care uneltele de grădinărit – precum mașina de tuns iarba, trimmerul și alte echipamente – pot fi curățate și depozitate pentru sezonul rece. Totuși, înainte ca gazonul să intre în repaus, este important să se realizeze câteva lucrări esențiale de întreținere, pentru ca primăvara peluza să revină verde, densă și sănătoasă.

Cum influențează toamna nevoia de apă a gazonului

Odată cu venirea toamnei, iarba își schimbă ritmul de creștere și, implicit, necesarul de apă. Ierburile de sezon cald – precum Bermudagrass, Zoysiagrass, St. Augustinegrass sau Centipedegrass – încep să intre în repaus vegetativ din cauza temperaturilor mai scăzute și a zilelor mai scurte.

Clorofila se descompune treptat, iar firele capătă nuanțe arămii, semn că planta se pregătește să reziste iernii cu un consum redus de apă. În schimb, speciile de sezon rece – Kentucky bluegrass, Ryegrass sau Fescuegrass – rămân verzi mai mult timp, însă și ele au nevoie de o cantitate mai mică de umiditate datorită aerului rece și umed.

În general, pe măsură ce toamna avansează, gazonul nu mai necesită 1-2 inci de apă pe săptămână ca în plin sezon cald, ci o udare profundă de aproximativ 1,27 cm la fiecare 7–10 zile, în funcție de precipitații. Este important să observi dacă solul reține prea multă apă sau dacă suprafața devine noroioasă – semn că irigarea trebuie redusă.

Când este momentul ideal să oprești udarea

Pe măsură ce nopțile devin mai reci, iar temperaturile scad constant sub 21 °C, rata de creștere a gazonului încetinește. De obicei, sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie este momentul ideal pentru a începe reducerea udării.

Continuă să irigi moderat până la primul îngheț, pentru ca rădăcinile să rămână hidratate și rezistente. Când temperaturile ajung sub zero grade, udarea trebuie oprită complet.

Apa care îngheață la suprafața solului poate deteriora rădăcinile prin ciclurile repetate de îngheț și dezgheț. În plus, sistemele de irigare, furtunurile și aspersoarele pot fi afectate de îngheț, așa că este momentul potrivit să le goliți și să le depozitați.

Cum verifici dacă gazonul mai are nevoie de apă

Temperatura, umiditatea aerului și cantitatea de precipitații influențează direct nevoia de irigare. Poți verifica nivelul de umiditate al solului introducând o șurubelniță la o adâncime de 7–12 cm: dacă pătrunde ușor, solul este suficient de umed.

Dacă întâmpini rezistență, este momentul pentru o udare moderată. Pentru a evita risipa de apă, nu lăsa sistemul de irigare să funcționeze automat. Monitorizează pluviometrul și observă vizual gazonul.

Zonele îmbibate pot indica o udare excesivă sau o defecțiune a aspersoarelor, iar dacă solul pare uscat și iarba devine rigidă, e semn că are nevoie de hidratare. Printr-o ajustare atentă a udării, gazonul își va păstra sănătatea pe timpul iernii și va reveni plin de vitalitate primăvara.

