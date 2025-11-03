Când primesc copiii pensia de urmaş? Condiţii de acordare

Pensia de urmaş reprezintă o formă de sprijin financiar acordată copiilor şi soţului supravieţuitor, după decesul persoanei care era pensionar sau care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Conform legislaţiei actuale, procesul de acordare a pensiei de urmaş a fost simplificat.

Cine are dreptul la pensie de urmaş

După decesul susţinătorului, pensia de urmaş poate fi solicitată de copii şi soţul supravieţuitor. Copiii pot beneficia de această pensie:

până la vârsta de 16 ani;

până la 26 de ani, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ recunoscută legal;

pe toată durata invalidităţii, dacă aceasta s-a instalat în perioada în care copilul se afla într-una dintre situaţiile de mai sus şi este dovedită printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

Soţul sau soţia celui decedat poate primi pensia de urmaş:

pe viaţă, dacă a atins vârsta standard de pensionare şi a avut o căsnicie de cel puţin 15 ani. Pentru căsnicii între 10 şi 15 ani, pensia se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă (sau 6% pe an).

pe durata invalidităţii de gradul I sau II, dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare, a fost căsătorit(ă) de cel puţin un an şi nu obţine venituri mai mari decât salariul minim brut pe ţară.

indiferent de durata căsătoriei, dacă decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, cu condiţia să nu aibă venituri peste salariul minim.

timp de 6 luni de la deces, dacă nu se regăseşte în situaţiile de mai sus şi nu are venituri lunare semnificative.

până la împlinirea vârstei de 7 ani a celui mai mic copil, dacă are în îngrijire copii mici şi nu obţine venituri peste pragul legal.

Procedura de acordare

Cererea pentru pensia de urmaş se depune la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului. Documentele pot fi depuse personal, prin tutore, curator, mandatar cu procură specială sau, pentru cei din străinătate, prin instituţia de asigurări sociale a statului de reşedinţă.

Cuantumul pensiei se stabileşte procentual din pensia pe care o primea sau ar fi avut dreptul să o primească susţinătorul:

50% pentru un singur urmaş;

75% pentru doi urmaşi;

100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi.

În cazul orfanilor de ambii părinţi, pensia se calculează prin însumarea drepturilor rezultate de la fiecare părinte.

Pensia de urmaş se acordă:

din prima zi a lunii următoare decesului, dacă cererea este depusă în 30 de zile;

de la data decesului, dacă persoana decedată nu era pensionar, iar cererea este depusă în acelaşi termen;

de la data îndeplinirii condiţiilor, dacă acestea survin ulterior;

de la data cererii, dacă termenul de 30 de zile a fost depăşit.

Plata se face lunar, la domiciliu, prin Poşta Română, sau direct în cont bancar, conform opţiunii beneficiarului.