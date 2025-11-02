Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat

Indemnizația pentru creșterea copilului este un sprijin esențial pentru părinți, însă acest drept poate fi suspendat sau chiar pierdut dacă nu sunt respectate anumite condiții prevăzute în legislația românească. Conform legii, plata indemnizației se poate suspenda începând cu ziua următoare celei în care apar anumite situaţii care duc la nerespectarea criteriilor de acordare.

Când se suspendă plata indemnizaţiei

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului şi modificărilor ulterioare, plata indemnizaţiei se poate suspenda dacă beneficiarul realizează venituri supuse impozitului înainte ca fiul sau fiica lui să fi împlinit vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu handicap).

Astfel, părintele ar putea să rămână fără indemnizație dacă urmărește să muncească și primește salariu sau alt tip de venit impozabil fără a suspenda legal contractul de muncă.

O altă situaţie în care plata se suspendă: dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condiția de domiciliu sau reședință în România. De asemenea, dacă se constată că datele au fost declarate eronat sau dacă beneficiarul a fost decăzut din drepturile părintești, plata se suspendă. De exemplu, dacă părintele pleacă la muncă în străinătate și stabilește reședința permanentă acolo, dreptul la indemnizație poate fi blocat.

Care sunt cele mai frecvente motive de suspendare

Beneficiarul realizează venituri impozabile în perioada pentru care primeşte indemnizaţia, înainte de finalizarea celor doi ani de concediu. Dacă contractul de muncă nu este suspendat, plata indemnizației poate fi si ea suspendată.

Beneficiarul de drept nu locuieşte împreună cu copilul sau nu se ocupă efectiv de creşterea şi îngrijirea lui.

Beneficiarul a decăzut din drepturile părintești ori a devenit incompetent în sensul facultăţii de exercitare a acestor drepturi.

Beneficiarul stabileşte domiciliul sau reşedinţa în altă ţară, ceea ce duce la pierderea automată a dreptului.

Ce trebuie să ştii dacă primeşti indemnizaţia

Plata dreptului se suspendă începând cu ziua următoare apariţiei situației ce atrage suspendarea.

În plus, dacă ulterior consecințele sunt remediate (de ex. beneficiarul își încetează activitatea profesională sau revine cu domiciliul în România), plata indemnizației poate fi reluată, dar numai pe baza cererii și după îndeplinirea formalităților.

Există şi excepţii de la regula veniturilor care duc la suspendare.

În unele cazuri, suspendarea se poate transforma în încetarea dreptului la indemnizaţie. Aceasta survine de regulă când beneficiarul nu remediază situaţia într-un termen prevăzut (de exemplu, nu plăteşte obligaţii către bugetul local) sau când copilul îşi îndeplineşte vârsta maximă pentru care se acordă dreptul (2 ani, 3 ani pentru copil cu handicap).

Pentru a evita suspendarea sau pierderea acestui drept, este esenţial ca beneficiarul să respecte condiţiile legale: să nu realizeze venituri nepermisibile în perioada de concediu, să locuiască împreună cu copilul, să se ocupe efectiv de creșterea sa şi să-şi păstreze domiciliul legal în România. Informarea corectă şi respectarea obligaţiilor legale pot face diferenţa între continuitatea plăţii şi oprirea acesteia.