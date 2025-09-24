Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Când opresc șoferii la trecerea de pietoni, dacă a pășit o persoană pe zebră. Așa eviți amenda de 1.600 de lei și nu pierzi permisul de conducere pentru 60 de zile
Ignorarea detaliilor despre trecerea de pietoni / foto: Playtech

Regulile privind acordarea de prioritate pietonilor sunt printre cele mai importante în Codul Rutier 2025. Cu toate acestea, mulți șoferi încă se întreabă dacă trebuie să oprească atunci când pietonul se află pe sensul opus sau doar atunci când traversează pe direcția lor de mers. Confuzia poate costa scump: amenda pentru neacordarea de prioritate variază între 1.215 și 1.620 de lei, iar permisul se suspendă pentru 60 de zile.

Noile reglementări clarifică exact situațiile în care șoferii sunt obligați să oprească, dar și obligațiile pietonilor, pentru a preveni accidentele și a menține siguranța rutieră.

Ce obligații au pietonii și ce spune legea despre traversare

Pietonii au dreptul la prioritate doar atunci când traversează prin locuri special amenajate: treceri marcate corespunzător sau la culoarea verde a semaforului destinat lor. Traversarea trebuie să fie perpendiculară pe carosabil și făcută după ce s-au asigurat că vehiculele s-au oprit.

Codul Rutier precizează clar că pietonii care traversează pe roșu sau prin locuri nepermise își asumă răspunderea pentru consecințele unui eventual accident, atât timp cât șoferul respectă regulile. Totuși, chiar și atunci, șoferii sunt obligați să conducă preventiv și să reducă viteza la apropierea de o trecere de pietoni nesemaforizată.

Când trebuie să oprești ca șofer la trecerea de pietoni

Codul Rutier 2025 specifică în Art. 135 că șoferul este obligat să acorde prioritate pietonilor aflați pe sensul său de mers. Asta înseamnă că trebuie să oprești:

  • pentru pietonii care traversează din partea dreaptă;
  • pentru pietonii care traversează din stânga, dar au ajuns aproape de axul drumului;
  • pentru pietonii care intenționează să pășească pe zebră pe sensul tău.

Dacă strada este cu sens unic, regula se aplică indiferent din ce parte traversează pietonul. În cazul drumurilor cu scuar între benzi, pietonii au obligația să se oprească pe insulă și să se asigure, dar șoferii trebuie să le acorde prioritate atunci când reiau traversarea.

Important de reținut este că, deși legea nu obligă șoferul să oprească pentru pietonii aflați pe sensul opus, nu este interzis să facă acest lucru. În anumite situații, oprirea preventivă poate preveni accidente și poate demonstra respect față de ceilalți participanți la trafic.

Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă legea

Neacordarea de prioritate pietonilor este sancționată drastic. Amenda este cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, iar permisul se suspendă pentru 60 de zile. Pe lângă aceste sancțiuni, în cazurile grave, unde din lipsa de prioritate rezultă un accident cu victime, șoferul poate răspunde penal.

Astfel, respectarea regulilor la trecerile de pietoni nu ține doar de evitarea unei amenzi sau a pierderii permisului, ci de siguranța tuturor participanților la trafic. O simplă clipă de neatenție sau interpretarea greșită a legii poate avea urmări dramatice.

