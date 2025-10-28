Când ONG-urile pot să primească bani nerambursabili de la stat, în ce condiții și pe ce perioadă. Vestea bună pentru organizațiile neguvernamentale

Un nou proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului ar putea schimba radical modul în care ONG-urile din România sunt finanțate. Potrivit propunerii legislative, organizațiile neguvernamentale și alte entități fără scop patrimonial ar putea primi finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru perioade de până la patru ani, nu doar pentru un singur an bugetar, cum se întâmplă în prezent. Scopul acestei modificări este de a aduce mai multă stabilitate și predictibilitate în sectorul nonprofit, permițând dezvoltarea de proiecte complexe și sustenabile.

În forma actuală, Legea nr. 350/2005 limitează finanțările nerambursabile la durata unui an bugetar, ceea ce face dificilă planificarea pe termen lung a programelor sociale, educaționale sau culturale. Inițiatorii susțin că noua abordare, bazată pe acorduri-cadru multianuale, va reduce birocrația, va eficientiza cheltuirea fondurilor publice și va stimula parteneriatele durabile între stat și societatea civilă.

Ce presupune noul acord-cadru de finanțare multianuală

Proiectul de lege introduce un nou instrument administrativ: acordul-cadru de finanțare multianuală , care ar putea fi încheiat pentru o perioadă de maximum patru ani. Acesta va stabili cuantumul total al finanțării, obiectivele generale, condițiile de monitorizare, precum și calendarul de plată. Practic, selecția proiectelor se va face o singură dată, la semnarea acordului, iar pe durata celor patru ani vor fi încheiate contracte subsecvente anuale pentru alocarea fondurilor.

Beneficiarii vor fi obligați să depună până la 31 ianuarie a fiecărui an un raport de progres și un raport financiar pentru anul anterior. Continuarea finanțării depinde de aprobarea acestor rapoarte și de disponibilitatea creditelor bugetare. În plus, autoritățile finanțatoare vor putea stabili modalitățile de plată în funcție de fazele de execuție ale proiectului – fie în tranșe, fie în avans – pentru a asigura un flux stabil de resurse.

O altă simplificare importantă privește documentația: ONG-urile nu vor mai fi obligate să depună anual declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea. Aceasta va fi transmisă o singură dată, la momentul semnării acordului-cadru, și va rămâne valabilă pe toată durata acestuia.

Ce beneficii aduce legea pentru organizațiile neguvernamentale

Prin aceste modificări, statul ar recunoaște implicit nevoia de continuitate a proiectelor de interes public – fie că vorbim despre programe educaționale, servicii sociale, protecția mediului sau cultură. Finanțările multianuale ar permite ONG-urilor să planifice strategic, să atragă parteneri privați și să ofere servicii constante în comunitățile în care activează.

Un alt avantaj este reducerea poverii administrative: în loc să aplice anual pentru aceleași programe, organizațiile vor putea concentra resursele pe implementare, nu pe birocrație. De asemenea, legea prevede că finanțările multianuale nu implică costuri suplimentare pentru bugetul de stat, fiind acordate în limita creditelor bugetare existente.

În forma propusă, modificările vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, însă se vor aplica doar pentru procedurile de atribuire inițiate după această dată. Asta înseamnă că proiectele aflate deja în derulare vor continua conform regulilor actuale.

Dacă va fi adoptată, legea ar marca un moment important pentru sectorul nonprofit din România: pentru prima dată, statul ar oferi un cadru legal prin care ONG-urile pot construi proiecte de lungă durată, nu doar campanii de un an. Într-un context în care stabilitatea financiară este esențială pentru impactul social, această măsură ar putea transforma semnificativ peisajul societății civile românești.