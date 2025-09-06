Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 14:50
de Filon Stan

Social
Când intră ultima tranșă de bani pe cardurile sociale în 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a venit cu clarificări legate de situația cardurilor sociale pentru alimente, după ce mulți români au reclamat că nu au mai primit bani încă din luna februarie.

Ministrul Investițiilor a vorbit despre cardurile sociale

Invitat într-o emisiune TV, ministrul Dragoș Pîslaru a explicat că întârzierea se datorează cheltuielilor mari făcute în anul electoral 2024, care au consumat aproape toate fondurile disponibile.

„România a folosit în 2022–2023 circa 580 de milioane de euro, iar în 2024, un an mai special, s-au cheltuit 300 de milioane de euro, dintr-o alocare totală de 865 de milioane de euro pe perioada 2021–2027. Practic, s-au consumat toți banii”, a declarat Pîslaru.

Când intră banii pe cardurile sociale în septembrie: plățile vor fi făcute în două tranșe

Când primesc românii banii promiși

Pentru a asigura continuarea sprijinului, actualul guvern a fost nevoit să negocieze cu Comisia Europeană suplimentarea fondurilor.

„Am căzut de comun acord cu Comisia să facem un ultim efort de a suplimenta și a acoperi aceste două plăți de 125 de lei, care sunt prinse în legislație pentru categoriile vulnerabile”, a adăugat ministrul.

Deși nu a putut oferi o dată exactă pentru alimentarea cardurilor sociale, Pîslaru a precizat că banii vor intra până la finalul anului, subliniind că „prima tranșă ar trebui să fie foarte rapidă”.

Cardurile sociale sunt destinate persoanelor aflate în dificultate, fiecare beneficiar urmând să primească 125 de lei de două ori pe an, sumă considerată vitală pentru susținerea celor mai vulnerabile categorii din România.

 

