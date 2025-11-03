Ultima ora
de Daoud Andra

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025

FOTO: Arhivă

Luna noiembrie a debutat cu o vreme surprinzător de blândă, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar acest trend pare să se mențină și în săptămânile următoare. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va începe cu o perioadă caldă, în special în sudul țării, unde valorile diurne vor rămâne pozitive chiar și în preajma sărbătorilor de iarnă.

Când este așteptată prima ninsoare

Potrivit prognozei AccuWeather, locuitorii Capitalei care sperau la un Crăciun alb ar putea fi dezamăgiți. Prima ninsoare este așteptată abia pe 1 ianuarie 2026, adică în prima zi a noului an. Până atunci, Bucureștiul va avea parte de o lună decembrie atipic de blândă, cu ploi sporadice în loc de fulgi de zăpadă și cu maxime care vor urca frecvent peste 6–8 grade Celsius în timpul zilei.

Pentru perioada Crăciunului, temperaturile vor fi de aproximativ 5–7 grade ziua și 0–2 grade noaptea, iar cerul se va menține în general noros. Nici de Revelion nu sunt anunțate schimbări semnificative: meteorologii estimează o noapte fără ninsoare, dar cu posibilitatea apariției ploii în a doua parte a zilei de 31 decembrie. Pe 1 ianuarie sunt așteptați însă primii fulgi de nea.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), perioada 3–16 noiembrie este caracterizată de o vreme relativ caldă la început, urmată de o răcire treptată, pe măsură ce ne apropiem de mijlocul lunii. Primele zile aduc temperaturi peste media multianuală, însă începând de marți, valorile vor reveni la normalul perioadei.

Ploile vor fi prezente local, cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11–12 noiembrie. În Banat, Crișana și Maramureș, maximele vor ajunge luni la 20–21°C, pentru ca apoi să scadă spre 13–14°C, urmând o ușoară încălzire în intervalul 5–9 noiembrie. Spre finalul perioadei analizate, valorile diurne se vor situa în jurul a 12–14°C, cu minime de 4–6°C.

În Transilvania, începutul lunii este deosebit de plăcut, cu până la 20°C în primele zile, dar o răcire accentuată este așteptată din 4 noiembrie, când maximele nu vor mai depăși 12°C. După o scurtă revenire termică, spre 10 noiembrie se vor înregistra din nou temperaturi de 11–12°C și minime de 0–2°C.

În Moldova, valorile termice vor coborî de la 16–17°C la începutul perioadei până la 10–11°C în a doua săptămână, cu minime de 2–3°C. În Muntenia și Oltenia, vremea rămâne plăcută, cu maxime de 19–20°C la început, apoi între 12 și 15°C în a doua parte a lunii, în timp ce Dobrogea va avea temperaturi de 15–16°C și minime între 6 și 8°C.

La munte, vremea va fi variabilă. Dacă la începutul lunii maximele vor urca până la 12°C, după 11 noiembrie acestea vor scădea spre 3–4°C, iar noaptea se vor înregistra temperaturi ușor negative, de la -2°C până la 0°C.

