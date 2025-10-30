Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice

Toamna, când aerul se răcorește și grădina începe să intre în repaus, mulți grădinari se întreabă dacă e momentul potrivit să taie trandafirii. Deși tentația este mare să le faci o toaletare completă înainte de iarnă, specialiștii recomandă prudență: o tăiere excesivă în acest sezon poate slăbi planta și o poate expune la ger. Totuși, o tăiere ușoară, făcută corect, ajută tufele de trandafiri să treacă iarna în siguranță și să revină în primăvară mai viguroase ca oricând.

Când se taie trandafirii toamna

Momentul ideal pentru tunderea trandafirilor este după primul îngheț serios, când plantele intră în faza de repaus vegetativ. Dacă tai prea devreme, există riscul să stimulezi creșterea de lăstari tineri, care vor fi distruși rapid de frig. În zonele cu ierni aspre, este suficientă o tăiere de întreținere, urmând ca modelarea completă să fie făcută la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii.

În regiunile mai blânde, unde temperaturile nu coboară frecvent sub -10°C, poți reduce ușor dimensiunea tufelor, dar fără excese. O tundere prea severă le stresează și diminuează numărul de flori din sezonul următor. Scopul tunderii de toamnă este protejarea tufei de vânturile și zăpezile grele de iarnă. Vântul puternic poate mișca planta din rădăcină, iar crengile lungi se pot rupe sub greutatea gheții.

Pentru trandafirii obișnuiți, taie cam o treime din înălțimea plantei, lăsând tulpinile la aproximativ 70–80 cm.

Trandafirii de tip tufă pot fi reduși până la 60–70 cm, pentru a evita balansul cauzat de vânt.

Trandafirii hibrizi se tund mai mult în primăvară, la 40–45 cm, dar toamna este suficient să elimini tulpinile bolnave sau rupte.

Trandafirii cățărători se tund foarte puțin: taie doar ramurile uscate sau afectate de boli. Tăierile mari se fac abia în primăvară, când vezi clar ce porțiuni au rezistat iernii.

Trandafirii care produc flori bogate se tund ușor pentru formă și igienă, urmând ca în primăvară să fie scurtați mai mult pentru stimularea înfloririi.

Cum se taie corect trandafirii

Folosește o foarfecă bine ascuțită și curată, pe care o dezinfectezi după fiecare plantă. Taie oblic, la 0,5–1 cm deasupra unui mugure orientat spre exterior. Astfel, viitorii lăstari vor crește armonios. Elimină toate tulpinile moarte, bolnave sau care se ating între ele. Dacă observi tulpini care cresc din rădăcină, taie-le complet.

După tăiere, adună toate resturile vegetale. Frunzele bolnave sau crenguțele rupte lăsate pe sol pot adăposti ciuperci și dăunători peste iarnă. Pentru a proteja rădăcinile, udă bine trandafirii înainte ca pământul să înghețe și adaugă un strat gros de mulci sau frunze uscate la bază, care va acționa ca o pătură naturală izolatoare. Evită însă să acoperi complet coroana, pentru a preveni putrezirea.

O tundere corectă de toamnă nu doar că protejează trandafirii de îngheț, dar îi ajută și să se refacă rapid primăvara. Tufele vor porni în vegetație cu mai multă energie, vor fi mai aerisite și mai puțin predispuse la boli — iar florile din sezonul următor vor fi mai numeroase și mai spectaculoase.