Când are loc solstițiul de iarnă 2025. Obiceiuri româneşti

În fiecare an, la sfârșit de decembrie, natura pare să se oprească pentru o clipă. Zilele devin tot mai scurte, iar noaptea domină lumea. Este momentul în care, de milenii, oamenii au privit cerul și au simțit că timpul se întoarce spre începutul unui nou ciclu: solstițiul de iarnă.

Când are loc solstițiul de iarnă în 2025

În tradiția populară românească, acest prag simbolizează moartea și renașterea Soarelui. Țăranii spuneau că „se întoarce vremea spre lumină” și marcau evenimentul cu obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și belșug.

Cu doar o zi înainte de solstițiu, pe 20 decembrie, are loc Ignatul porcilor, una dintre cele mai vechi și mai puternice tradiții românești. Ritualul sacrificiului porcului nu este doar o pregătire pentru masa de Crăciun, ci și un gest simbolic de curățare și reînnoire, legat de ciclul naturii. În satele de odinioară, oamenii credeau că sângele scurs al porcului „hrănește pământul” pentru anul care urmează, iar femeile aprindeau focul din vatră cu o rugăciune pentru prosperitate.

Datini și obiceiuri

Momentul astronomic al solstițiului de iarnă din 2025 va avea loc pe 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). Este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, clipa în care Soarele atinge punctul cel mai jos pe cerul sudic. Din acel moment, zilele vor începe să crească treptat, semn al revenirii luminii și al speranței.

În jurul acestei date s-au păstrat numeroase obiceiuri. În unele sate din Transilvania și Moldova, copiii pornesc cu „capra” sau „brezaia”, dansuri cu măști colorate care simbolizează renașterea și alungarea întunericului. Se aprind focuri, se împodobesc casele, iar gospodarii spun că „Soarele se odihnește o clipă, apoi o ia din loc spre vară”.

Solstițiul de iarnă rămâne, așadar, o împletire între știință și credință, între cer și pământ. Este momentul în care, în tăcerea celei mai lungi nopți, oamenii știu că lumina se va întoarce din nou.