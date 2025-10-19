Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 14:08
de Filon Stan

Când are loc solstițiul de iarnă 2025. Obiceiuri româneşti

Social
Când are loc solstițiul de iarnă 2025. Obiceiuri româneşti
Solstitiu de iarna 2025, traditii si obiceiuri

În fiecare an, la sfârșit de decembrie, natura pare să se oprească pentru o clipă. Zilele devin tot mai scurte, iar noaptea domină lumea. Este momentul în care, de milenii, oamenii au privit cerul și au simțit că timpul se întoarce spre începutul unui nou ciclu: solstițiul de iarnă.

Când are loc solstițiul de iarnă în 2025

În tradiția populară românească, acest prag simbolizează moartea și renașterea Soarelui. Țăranii spuneau că „se întoarce vremea spre lumină” și marcau evenimentul cu obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și belșug.

Cu doar o zi înainte de solstițiu, pe 20 decembrie, are loc Ignatul porcilor, una dintre cele mai vechi și mai puternice tradiții românești. Ritualul sacrificiului porcului nu este doar o pregătire pentru masa de Crăciun, ci și un gest simbolic de curățare și reînnoire, legat de ciclul naturii. În satele de odinioară, oamenii credeau că sângele scurs al porcului „hrănește pământul” pentru anul care urmează, iar femeile aprindeau focul din vatră cu o rugăciune pentru prosperitate.

Datini și obiceiuri

Momentul astronomic al solstițiului de iarnă din 2025 va avea loc pe 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). Este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, clipa în care Soarele atinge punctul cel mai jos pe cerul sudic. Din acel moment, zilele vor începe să crească treptat, semn al revenirii luminii și al speranței.

În jurul acestei date s-au păstrat numeroase obiceiuri. În unele sate din Transilvania și Moldova, copiii pornesc cu „capra” sau „brezaia”, dansuri cu măști colorate care simbolizează renașterea și alungarea întunericului. Se aprind focuri, se împodobesc casele, iar gospodarii spun că „Soarele se odihnește o clipă, apoi o ia din loc spre vară”.

Solstițiul de iarnă rămâne, așadar, o împletire între știință și credință, între cer și pământ. Este momentul în care, în tăcerea celei mai lungi nopți, oamenii știu că lumina se va întoarce din nou.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Apar imagini cu oameni care intră într-o clădire afectată de explozie, însă nu sunt din blocul din Rahova. Avertisment MAI: „Nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate”
Apar imagini cu oameni care intră într-o clădire afectată de explozie, însă nu sunt din blocul din Rahova. Avertisment MAI: „Nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate”
„Nu zi” sau nu „zice”? Forma corectă, potrivit normelor de limbă română
„Nu zi” sau nu „zice”? Forma corectă, potrivit normelor de limbă română
Rezerviștii nu prea s-au descurcat la exercițiile impuse de Ministerul Apărării. „Nu mai suntem să fugim în urma tancului”
Rezerviștii nu prea s-au descurcat la exercițiile impuse de Ministerul Apărării. „Nu mai suntem să fugim în urma tancului”
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti
Indicator auto nou. Ce trebuie să faci când vezi rombul alb cu cifra 3 pe el
Indicator auto nou. Ce trebuie să faci când vezi rombul alb cu cifra 3 pe el
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei
Vești bune pentru românii care au contract cu PPC. Ce beneficii primesc în plus la factură
Vești bune pentru românii care au contract cu PPC. Ce beneficii primesc în plus la factură
Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”
Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Playtech Știri
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Playtech Știri
Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...