Ce se întâmplă dacă îți parchezi mașina ”un pic” pe trotuar în 2025. Când ți-o ridică Poliția, conform Codului Rutier

Parcarea „pe jumătate” pe trotuar a devenit o imagine comună pe străzile din România. Mulți șoferi consideră că dacă lasă doar două roți pe trotuar și restul mașinii pe carosabil, nu încalcă legea și scapă astfel de amendă sau de plata parcării. În realitate, Codul Rutier din 2025 este clar: orice ocupare a trotuarului fără un marcaj sau indicator care permite expres acest lucru este o abatere contravențională , iar poliția are dreptul să sancționeze și chiar să dispună ridicarea vehiculului.

Practic, nu contează dacă mașina este urcată integral sau doar parțial pe trotuar. Din punct de vedere legal, ambele situații sunt considerate „staționare neregulamentară” și intră sub incidența articolului 142 lit. n din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Când ai voie, de fapt, să parchezi pe trotuar

Codul Rutier prevede clar că oprirea sau staționarea voluntară pe trotuar este interzisă , cu o singură excepție: atunci când administratorul drumului a amenajat spațiul în acest scop și a amplasat un indicator rutier corespunzător. Altfel spus, poți lăsa mașina doar acolo unde există marcaje clare, panouri informative sau locuri special delimitate pentru vehicule.

Amenajarea legală trebuie să respecte două condiții tehnice:

– să rămână liber un spațiu de cel puțin 1 metru lățime pentru pietoni , între mașină și marginea clădirii;

– trotuarul să fie consolidat și să permită, din punct de vedere structural, parcarea vehiculului fără a-l deteriora.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, iar zona nu este semnalizată corespunzător, parcarea este considerată ilegală, indiferent de intenția șoferului sau de durata opririi.

Ce riscai în trecut și ce se aplică din 2025

Mulți conducători auto credeau că Poliția Locală nu are dreptul să ridice mașina parcată doar „jumătate pe trotuar”. În 2025, legislația actualizată confirmă contrariul: vehiculul poate fi ridicat indiferent de proporția ocupării trotuarului , atâta vreme cât se blochează circulația pietonală sau se încalcă prevederile Codului Rutier.

Sancțiunile sunt următoarele:

– pentru staționare neregulamentară, se aplică 2 până la 6 puncte de amendă , în funcție de gravitate;

– un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei în 2025, astfel că amenda variază între 405 și 1.215 lei ;

– pe lângă amendă, poliția poate dispune ridicarea vehiculului , caz în care șoferul suportă toate costurile de transport și depozitare.

Ridicarea se efectuează în baza articolului 64 din OUG 195/2002, la dispoziția polițiștilor rutieri sau a polițiștilor locali, iar recuperarea mașinii se face doar după achitarea taxelor aferente.

Există și o excepție: dacă pe segmentul de drum există un indicator rutier care autorizează parcarea parțială pe trotuar , manevra devine legală. În aceste cazuri, marcajele și simbolurile trebuie să indice clar poziția corectă a vehiculului – fie cu două roți pe trotuar, fie integral, dar în limitele trasate.

De ce rămâne parcarea pe trotuar o problemă majoră

Parcarea neautorizată pe trotuar nu este doar o chestiune de amendă. Ea afectează siguranța pietonilor, accesul persoanelor cu dizabilități și chiar circulația mașinilor de urgență. În unele orașe, autoritățile locale au început să monteze stâlpi metalici de delimitare sau să reproiecteze spațiile de parcare tocmai pentru a limita acest fenomen.

Totuși, în multe zone urbane, lipsa locurilor de parcare continuă să alimenteze abuzul. Codul Rutier nu ține cont de „nevoia de spațiu” invocată de șoferi – chiar și o parcare de câteva minute pe trotuar poate fi sancționată dacă încalcă prevederile legale.

În concluzie, dacă în 2025 parchezi „doar puțin” pe trotuar, riști amendă și ridicarea mașinii, la fel ca în cazul unei opriri ilegale în intersecție. Singura modalitate de a evita sancțiunile este să te asiguri că zona are indicator de parcare permisă pe trotuar , marcaje clare și spațiu suficient pentru pietoni.