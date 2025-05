Când ai putea să joci, în sfârșit, Half-Life 3 – Anunțul care îi va bucura pe fanii jocului video

La mai bine de 20 de ani de la lansarea revoluționarului Half-Life 2, fanii încă așteaptă continuarea. Practic, Half-Life 3 nu este doar o glumă recurentă pe internet, ci un simbol al promisiunilor nerealizate în industria jocurilor.

De la prototipuri anulate și schimbări de direcție până la tăcerea prelungită a companiei Valve, povestea dezvoltării acestui joc video este una complexă..

Fantoma episodului pierdut: cum a fost abandonată viziunea inițială

După lansarea Half-Life 2: Episode Two în 2007, jucătorii se așteptau la o concluzie rapidă sub forma Episode Three. Valve promisese o trilogie episodică cu lansări mai rapide, dar planurile s-au evaporat rapid.

În 2017, Marc Laidlaw, fost scenarist principal al seriei, a publicat pe blogul personal o schiță narativă, un fel de testament neoficial al poveștii care nu a fost spusă.

Aceasta sugera, practic, o călătorie a personajelor Gordon Freeman și Alyx Vance spre o bază Combine din regiunea arctică.

Chiar și așa, Valve nu a confirmat niciodată oficial scenariul sau existența efectivă a unui proiect funcțional numit Episode Three.

Deși echipe mici din cadrul Valve au experimentat idei pentru un nou joc video Half-Life, fiecare încercare a fost întreruptă din diverse motive: constrângeri tehnologice, lipsă de direcție creativă unitară și o presiune autoimpusă de a inova cu fiecare nou titlu din serie.

Proiecte secrete, motoare neterminate și resetări complete pentru Half Life 3

Între 2010 și 2017, Valve a avut mai multe prototipuri sub denumirea generică de Half-Life 3, niciunul nu a trecut de faza de pre-producție avansată. Printre ele:

Un proiect bazat pe gameplay procedural inspirat din Left 4 Dead, menit să creeze o experiență rejucabilă, cu obiecte, inamici și obstacole plasate diferit la fiecare rejucare. Acesta s-a dovedit greu de implementat narativ, fiind abandonat din cauza lipsei unui motor stabil (Source 2 era încă în dezvoltare).

Un proiect orientat pe VR a fost experimentat în jurul anului 2016, dar a fost considerat nerealizabil la scară largă. Din aceste încercări avea să rezulte mai târziu Half-Life: Alyx.

O versiune dezvoltată pe Source 2 în jurul anilor 2013–2014 a fost abandonată pentru că engine-ul nu era suficient de matur. Jocul combina secvențe narative scriptate cu secvențe generate procedural, însă nici motorul, nici echipa nu erau pregătite.

Lipsa unei structuri clasice de management de proiect în cadrul Valve, unde angajații aleg liber pe ce proiecte lucrează, a făcut dificilă menținerea unui nucleu stabil în jurul unei viziuni comune pentru Half-Life 3.

Lansarea ar putea avea loc în trimestrul patru al anului 2025, după o eventuală dezvăluire oficială în vară, potrivit publicației Eurogamer.