Campania „Stop Destroying Videogames” din UE aproape de faza legislativă: Ce se cere prin aceasta?

Inițiativa europeană „Stop Destroying Videogames”, inspirată de mișcarea globală Stop Killing Games, a anunțat că este „încrezătoare” că petiția sa va ajunge în faza legislativă, după ce 15 state membre ale Uniunii Europene au confirmat oficial aproape jumătate dintre cele 1,4 milioane de semnături colectate. Până acum, doar aproximativ 3% dintre acestea au eșuat procesul de verificare.

Obiectivul campaniei este introducerea unei reglementări europene care să interzică editorilor de jocuri video dezactivarea de la distanță a titlurilor cumpărate, fără a oferi utilizatorilor o modalitate rezonabilă de a le continua folosirea offline.

Propunerea a fost depusă prin intermediul mecanismului European Citizens’ Initiative (ECI), care permite cetățenilor UE să solicite Comisiei Europene adoptarea unui act legislativ, dacă sunt îndeplinite pragurile minime de susținere și verificare.

15 țări au atins pragurile, Germania și Franța urmează și ele

Potrivit actualizării publicate pe subredditul Stop Killing Games, organizatorii au confirmat că 689.035 de semnături au fost deja validate.

„Din cele 1.448.270 de semnături, 15 țări au atins pragurile stabilite. Mai lipsesc doar Germania și Franța, dar, având în vedere progresul actual, suntem siguri că am depășit cerințele minime”, au transmis reprezentanții campaniei.

Procesul de verificare, estimat la trei luni, a fost însoțit de discuții cu europarlamentari, guverne naționale, partide politice și reprezentanți ai Comisiei Europene, în pregătirea fazei legislative.

Organizatorii au căutat, de asemenea, sprijinul comunității academice și al experților din industrie, afirmând că „prezența politicienilor, lobby-iștilor și dezvoltatorilor în rândurile noastre este valoroasă, dar trebuie să răspundem credibil întrebărilor dificile”.

Dialog cu industria și apel la acțiune

Campania precizează că scopul său nu este confruntarea cu industria în ansamblu, ci combaterea practicilor abuzive ale câtorva mari companii care dezactivează jocurile odată ce serverele sunt închise.

„Nu putem repara daunele din trecut, dar putem preveni ceea ce urmează. Dacă permitem acestor actori să dicteze viitorul, vom continua să pierdem teren pe probleme care nici nu ar fi trebuit să existe”, se arată în mesajul oficial.

Organizatorii au lansat un apel către cetățenii europeni să contacteze guvernele naționale, grupurile de protecție a consumatorilor și studiourile de jocuri preferate, pentru a sprijini inițiativa.

În paralel, dezvoltatorii sunt invitați să participe la evenimente publice planificate la Bruxelles, unde vor fi prezentate exemple de soluții tehnice prin care jocurile ar putea rămâne accesibile după oprirea suportului online.

Pe de altă parte, asociația Video Games Europe, care include membri precum Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., Riot Games, Activision Blizzard, Microsoft și Nintendo, a criticat propunerea, argumentând că implementarea unor astfel de cerințe ar face dezvoltarea jocurilor „prohibit de costisitoare”.

Dacă verificările se finalizează cu succes, petiția va fi prezentată Comisiei Europene și Parlamentului European pentru o audiere publică sau o dezbatere legislativă completă, marcând un moment crucial pentru drepturile consumatorilor din industria jocurilor video.