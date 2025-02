Călin Georgescu, ironizat de grupul de hackeri Anonymous. ”S-ar putea să se fi lovit un pic la cap” – postarea cu mii de like-uri în câteva minute

Grupul de hackeri Anonymous, cunoscut pentru acțiunile sale de activism politic și poziția fermă împotriva regimului Putin, a reacționat ironic după ce Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști și dus la Parchet. Pe contul oficial de Twitter al grupării, care numără peste 5 milioane de urmăritori, Anonymous a publicat un mesaj în care ironizează atât situația lui Georgescu, cât și sprijinul pe care acesta l-ar fi primit din partea unor personalități influente.

Postarea hackerilor s-a viralizat rapid, adunând mii de reacții într-un timp foarte scurt. „Candidatul pro-rus susținut de Elon Musk din România, Călin Georgescu, a fost arestat. Autoritățile l-au percheziționat ca pe un infractor, ceea ce și este, și au găsit 10 milioane de dolari cash și bilete către Moscova. S-ar putea să se fi lovit puțin la cap”, au scris Anonymous, într-un mesaj care a generat un val de comentarii și distribuiri pe rețelele sociale.

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din România a fost ridicat de poliție în baza unui mandat de aducere și dus la Parchetul General pentru audieri. Potrivit anchetatorilor, el este suspect într-un dosar ce vizează mai multe infracțiuni grave, inclusiv inițierea sau sprijinirea unei organizații cu caracter fascist, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, instigare publică și acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Momentul în care Georgescu a ajuns la sediul Parchetului a fost surprins de camerele de luat vederi, iar imaginile cu el zâmbind la coborârea din mașină au fost intens comentate online. În fața clădirii, autoritățile au mobilizat jandarmi pentru a preveni eventuale incidente.

În paralel, în aceeași zi, anchetatorii au desfășurat percheziții în mai multe județe din țară, vizând 27 de persoane și patru sedii aparținând unor entități juridice. Printre cei vizați se numără și Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu, considerat a fi unul dintre principalii săi susținători.

Situația lui Călin Georgescu a provocat și reacții politice. Partidul AUR a anunțat rapid un protest în fața Parchetului General, iar liderul formațiunii, George Simion, s-a alăturat susținătorilor veniți să ceară „explicații” pentru ridicarea lui Georgescu.

Pe pagina sa oficială de Facebook, echipa lui Călin Georgescu a transmis un mesaj în care acuză autoritățile că încearcă să-i blocheze candidatura la alegerile prezidențiale. „Călin Georgescu urma să-și depună noua candidatură la Președinție. Acum aprox. 30 de minute sistemul l-a oprit în trafic și a fost ridicat în vederea audierii la Parchetul General! Unde mai este democrația, unde sunt partenerii care trebuie să apere democrația?”, se arată în postare.

Postarea celor de la Anonymous despre Călin Georgescu s-a viralizat instantaneu, fiind redistribuită masiv de utilizatorii de pe Twitter și alte rețele sociale. Mesajul hackerilor este cu atât mai interesant cu cât aceștia sunt cunoscuți pentru sprijinul activ oferit Ucrainei și pentru opoziția lor față de regimul de la Kremlin.

Tonul ironic folosit de Anonymous în mesajul lor nu este o surpriză, având în vedere că aceștia au mai avut astfel de reacții în trecut față de diverse figuri publice pe care le consideră aliniate cu interesele Moscovei. De această dată, Georgescu a fost ținta lor, iar postarea care sugerează că „s-ar fi lovit puțin la cap” a devenit rapid un subiect de discuție pe internet.

Ancheta în care este implicat Călin Georgescu este departe de a se încheia, iar reacțiile pe care le-a generat acest caz demonstrează polarizarea existentă în societate. De la protestele organizate de AUR în fața Parchetului până la ironiile celor de la Anonymous, situația continuă să fie una intens mediatizată.

În timp ce autoritățile își continuă investigațiile, rămâne de văzut ce impact va avea acest scandal asupra imaginii lui Călin Georgescu și dacă acuzațiile care i se aduc vor avea consecințe juridice serioase. Până atunci, rețelele sociale sunt locul unde fiecare tabără își exprimă propriile opinii – unii denunță o presupusă persecuție politică, iar alții fac haz de necaz pe seama fostului candidat la prezidențiale.

The Elon Musk backed pro-Russian candidate in Romania, Calin Georgescu has been arrested. Authorities raided him like the crook he is and found at least $10 million in cash and tickets to Moscow. He may have also bumped his head a little bit too. pic.twitter.com/1rjCmsmi84

— Anonymous (@YourAnonCentral) February 26, 2025