Calendar plăți noiembrie 2025. Când se virează pensiile, indemnizațiile de creștere copil și ajutoarele pentru handicap

Luna noiembrie 2025 vine cu mici modificări în calendarul plăților sociale din România. Pensionarii, părinții care primesc indemnizații și persoanele cu dizabilități trebuie să fie atenți la noile date anunțate de autorități, întrucât începutul lunii aduce o ușoară întârziere în virarea pensiilor și a altor drepturi sociale.

Cum vor fi efectuate plățile sociale în noiembrie

Motivul principal este unul pur calendaristic: 1 noiembrie 2025 cade într-o zi de sâmbătă, iar acest lucru modifică programul obișnuit al Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 noiembrie 2025, urmând ca distribuirea efectivă la domiciliu să se desfășoare până pe 15 noiembrie.

Cei aproximativ 2,3 milioane de pensionari care primesc pensia în numerar, de la poștaș, vor intra în posesia banilor începând cu ziua de marți, 4 noiembrie, potrivit estimărilor CNPP. În cazul în care beneficiarii nu sunt găsiți acasă, aceștia pot ridica sumele direct de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, banii se întorc la Casa Județeană de Pensii, conform procedurilor legale.

Pe de altă parte, pensionarii care primesc pensia pe card nu vor fi afectați de decalajul de la începutul lunii. Pentru cei 2,6 milioane de beneficiari care au ales plata prin cont bancar, transferurile se vor face pe 12 și 13 noiembrie 2025, respectând programul standard al CNPP și al instituțiilor financiare partenere.

În a doua parte a lunii noiembrie sunt programate și plățile altor beneficii sociale gestionate de Ministerul Muncii. Alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului vor fi virate în conturile părinților în săptămâna 10–14 noiembrie.

Cât este alocația pentru copii în prezent

Potrivit grilei valabile pentru anul 2025, alocațiile pentru copii se mențin la următoarele valori:

719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;

292 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

În ceea ce privește indemnizația pentru creșterea copilului, aceasta se va plăti începând cu 7 noiembrie 2025, existând posibilitatea aplicării unei reduceri de până la 10% în anumite cazuri administrative sau pentru beneficiarii care nu respectă condițiile de actualizare a datelor.

Tot în luna noiembrie, persoanele adulte și copiii cu dizabilități vor primi indemnizațiile de handicap. Plățile sunt programate pentru 13 și 14 noiembrie 2025, conform anunțului făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Prin urmare, chiar dacă debutul lunii vine cu o mică întârziere pentru unii beneficiari, autoritățile dau asigurări că toate drepturile vor fi virate integral până la mijlocul lunii. Pensionarii, părinții și persoanele cu dizabilități își pot face, astfel, planurile financiare în funcție de acest calendar actualizat al plăților sociale pentru noiembrie 2025.