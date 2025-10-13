Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare

Pensia militară de stat reprezintă un drept câştigat pentru cadrele militare, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care activează în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Pentru a beneficia de pensie de serviciu la limită de vârstă, legea impune anumite condiţii privind vârsta de pensionare, vechimea efectivă și vechimea în serviciu.

Vârsta standard de pensionare

Vârsta standard la care cadrele militare pot ieşi la pensie pentru limită de vârstă este în prezent 65 de ani. Această vârstă va fi atinsă treptat, prin eroziune progresivă, conform anexelor prevăzute în lege. Până în anul 2035 inclusiv, vârsta standard urmează să fie eșalonată până la 65 de ani pentru toate categoriile vizate.

Vârsta standard poate fi redusă în cazul militarilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale sau deosebite: personal aeronavigant, personal ambarcat, parașutiști și altele. Reducerea nu poate depăşi 13 ani din vârsta standard. Însă, în oricare situație, vârsta standard redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Vechimea necesară şi ce se înțelege prin vechime

Pentru a putea beneficia de pensie militară la limită de vârstă, cadrele militare trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii. Vechime efectivă totală de cel puțin 25 de ani; dintre aceștia, minimum 15 ani trebuie să fie vechime în serviciu (adică perioada în care persoana a îndeplinit atribuţii militare, poliţieneşti sau similare, nu doar contribuţii sociale în alt statut).

Vechimea efectivă include: perioada în care persoana a fost cadru militar în activitate; serviciul militar obligatoriu (militar în termen), militar cu termen redus; perioadele în care persoana a fost mobilizată sau concentrată ca rezervist; alte perioade asimilate prin lege: studiile militare (instituțiile de învățământ militar pentru formarea cadrelor), captivitatea etc.

Vechimea în serviciu este strict perioada cu funcții militare sau polițienești, activități cu statut special, etc., adică efectiv în activitate militară sau echivalent.

Baza de calcul şi perioada luată în considerare

Baza de calcul pentru pensia militară de stat este determinată folosind veniturile brute (salarii/soldă) de serviciu, în funcţie de ultimele luni de activitate. Legea prevede un sistem de medie a veniturilor din ultimele luni — de exemplu, media soldelor lunare brute din ultimele 12 luni consecutive de activitate, ajustate la data deschiderii pensiei, începând cu anul 2024.

Din iulie 2024, numărul de luni care intră în baza de calcul începe să crească progresiv — de la 12 luni, se va ajunge la un număr mai mare de luni (13, 14, etc.), în funcţie de an și de luna în care se face cererea de pensionare. Această modificare este stipulată în anexele legii.

Militarii care au activat în condiţii speciale sau deosebite pot beneficia de reduceri ale vârstei standard, în limita legală. Aceste condiţii speciale sunt definite în lege. Reducerea maximă admisă este de 13 ani față de vârsta standard, dar nu se poate ieşi la pensie mai devreme de 45 de ani.

Calculul pensiei se face pe baza veniturilor brute din ultimele luni de activitate (inițial 12 luni, apoi mai multe, în funcție de calendarul prevăzut de lege), ajustate la momentul deschiderii dreptului; pentru cei în condiţii speciale sau deosebite, vârsta standard poate fi redusă, dar cu limite clare.

Legislaţia privind pensiile militare este una complexă și supusă modificărilor. Pentru situaţii particulare — cum sunt cei care au desfăşurat activităţi speciale, cei disponibilizaţi, cei cu stagii de rezervist sau cei cu perioade preuniversitare — este recomandat să se consulte Casa de Pensii Sectorială sau un specialist, pentru a calcula exact pensia ce urmează să fie acordată.