Calcul detaliat: cât costă o lună, un an sau 6 ani de vechime pentru pensie în 2025

Cat se achita pentru o luna, un an sau sase ani de vechime la pensie in 2025?

Achiziționarea vechimii pentru pensie este o opțiune importantă pentru persoanele care nu au stagiu complet de cotizare, în special cei din diaspora. Portalul pensiilor în 2025 oferă claritate asupra sumelor necesare pentru a cumpăra o lună, un an sau chiar mai mulți ani de vechime. Calculul detaliat permite fiecărei persoane să estimeze investiția necesară și să înțeleagă impactul asupra cuantumului viitor al pensiei.

Cum se calculează o lună de vechime

Contribuția lunară minimă pentru achiziționarea vechimii se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie. Pentru anul 2025, salariul minim brut este stabilit la 4.050 lei.

  • Calcul: 4.050 lei × 25% = 1.012,50 lei

Aceasta reprezintă suma minimă ce trebuie achitată pentru o lună de vechime, care va fi recunoscută în evidențele Casei de Pensii și va fi luată în calcul la stabilirea pensiei.

Calcul pentru un an și 6 ani de vechime

Sumele pentru perioade mai lungi se calculează simplu prin multiplicarea contribuției lunare:

  • Pentru un an de vechime (12 luni): 1.012,50 lei × 12 = 12.150 lei
  • Pentru șase ani de vechime (72 luni): 1.012,50 lei × 72 = 72.900 lei

În general, persoanele din diaspora, care nu au stagiu minim de cotizare de 15 ani, utilizează această opțiune pentru a se putea pensiona în România. Calculul oferă claritate și ajută la planificarea resurselor necesare pentru completarea stagiului de cotizare.

Opțiuni și beneficii pentru viitor

Persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă de 25%, în funcție de obiectivele proprii privind cuantumul pensiei viitoare.

Această opțiune se stabilește de la început, prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii, și permite creșterea punctului de pensie, ceea ce se traduce într-un venit lunar mai mare după pensionare.

Investiția în vechime este o soluție de planificare pe termen lung, care aduce beneficii constante pe durata vieții de pensionar. Prin cunoașterea sumelor exacte pentru o lună, un an sau șase ani, fiecare persoană poate lua decizii informate și poate maximiza avantajele pensiei.

Astfel, costurile în 2025 pentru achiziționarea vechimii sunt clare: 1.012,50 lei pe lună, 12.150 lei pe an și 72.900 lei pentru șase ani, oferind predictibilitate și posibilitatea de a-ți planifica viitorul financiar în mod responsabil.

