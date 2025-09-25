Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației

Anul universitar 2025-2026 vine cu schimbări importante pentru studenții din România. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede cuantumurile burselor pentru diverse categorii de studenți, dar și reguli noi privind acordarea acestora.

Tipuri de burse propuse de Ministerul Educației pentru anul universitar 2025-2026

Măsurile fac parte dintr-un cadru mai amplu de ajustări fiscal-bugetare și urmăresc să asigure un sprijin mai consistent pentru tinerii aflați în sistemul universitar de stat.

Bursa de doctorat, cea mai mare din pachetul propus

Potrivit proiectului, studenții-doctoranzi înmatriculați la programele de doctorat finanțate de la bugetul de stat, în regim cu frecvență, vor beneficia de o bursă lunară în valoare de 3.700 de lei, indiferent de anul de studiu. Aceasta reprezintă cel mai ridicat cuantum dintre toate categoriile de burse prevăzute pentru anul universitar 2025-2026, fiind gândită ca o susținere reală pentru activitatea de cercetare.

Burse pentru programele didactice

Un alt punct esențial al proiectului îl reprezintă bursa de studiu destinată studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la buget la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic. Valoarea acesteia este propusă la 2.165 de lei, echivalentul salariului minim net pe economie. Măsura este menită să încurajeze tinerii să urmeze o carieră în educație și să ofere o stabilitate financiară viitorilor profesori.

Bursa socială și sprijinul pentru studenții vulnerabili

Pentru studenții cu dificultăți materiale, proiectul prevede o bursă socială minimă de 925 de lei. Aceasta a fost stabilită la propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior și are ca scop acoperirea cheltuielilor de bază cu masa și cazarea. Totuși, accesul la aceste burse este condiționat de o nouă regulă: beneficiarii nu trebuie să depășească vârsta de 35 de ani.

Reguli noi pentru acordarea burselor

Comparativ cu anii precedenți, proiectul aduce câteva modificări importante:

Bursele vor fi acordate exclusiv studenților de la învățământul cu frecvență, înmatriculați pe locuri bugetate;

Acestea se vor plăti doar pe durata activităților didactice, incluzând cursurile și sesiunile de examene;

Bursele de excelență olimpică/internațională sunt eliminate din schema de sprijin;

Fondul total destinat burselor va fi calculat ca 10% din salariul minim net pe economie pentru fiecare student.

Pentru ca aceste măsuri să intre în vigoare, proiectul de ordin trebuie să fie semnat de ministrul Educației și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, propunerile sunt supuse dezbaterii publice, iar eventualele observații sau modificări pot fi aduse în această etapă.