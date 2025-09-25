Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 18:19
de Vieriu Ionut

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației

ACTUALITATE
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Ministerul Educației a anunțat noile burse pentru studenți 2025-2026

Anul universitar 2025-2026 vine cu schimbări importante pentru studenții din România. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede cuantumurile burselor pentru diverse categorii de studenți, dar și reguli noi privind acordarea acestora.

Tipuri de burse propuse de Ministerul Educației pentru anul universitar 2025-2026

Măsurile fac parte dintr-un cadru mai amplu de ajustări fiscal-bugetare și urmăresc să asigure un sprijin mai consistent pentru tinerii aflați în sistemul universitar de stat.

Bursa de doctorat, cea mai mare din pachetul propus

Potrivit proiectului, studenții-doctoranzi înmatriculați la programele de doctorat finanțate de la bugetul de stat, în regim cu frecvență, vor beneficia de o bursă lunară în valoare de 3.700 de lei, indiferent de anul de studiu. Aceasta reprezintă cel mai ridicat cuantum dintre toate categoriile de burse prevăzute pentru anul universitar 2025-2026, fiind gândită ca o susținere reală pentru activitatea de cercetare.

Burse pentru programele didactice

Un alt punct esențial al proiectului îl reprezintă bursa de studiu destinată studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la buget la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic. Valoarea acesteia este propusă la 2.165 de lei, echivalentul salariului minim net pe economie. Măsura este menită să încurajeze tinerii să urmeze o carieră în educație și să ofere o stabilitate financiară viitorilor profesori.

Bursa socială și sprijinul pentru studenții vulnerabili

Pentru studenții cu dificultăți materiale, proiectul prevede o bursă socială minimă de 925 de lei. Aceasta a fost stabilită la propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior și are ca scop acoperirea cheltuielilor de bază cu masa și cazarea. Totuși, accesul la aceste burse este condiționat de o nouă regulă: beneficiarii nu trebuie să depășească vârsta de 35 de ani.

Reguli noi pentru acordarea burselor

Comparativ cu anii precedenți, proiectul aduce câteva modificări importante:

  • Bursele vor fi acordate exclusiv studenților de la învățământul cu frecvență, înmatriculați pe locuri bugetate;
  • Acestea se vor plăti doar pe durata activităților didactice, incluzând cursurile și sesiunile de examene;
  • Bursele de excelență olimpică/internațională sunt eliminate din schema de sprijin;
  • Fondul total destinat burselor va fi calculat ca 10% din salariul minim net pe economie pentru fiecare student.

Pentru ca aceste măsuri să intre în vigoare, proiectul de ordin trebuie să fie semnat de ministrul Educației și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, propunerile sunt supuse dezbaterii publice, iar eventualele observații sau modificări pot fi aduse în această etapă.

Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade
Recomandări
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate
El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Playtech Știri
Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online
Playtech Știri
O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...