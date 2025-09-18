Ultima ora
Bumpy, peștele melc care cucerește abisul: trei noi specii, descoperite în adâncurile oceanului VIDEO
18 sept. 2025
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
Bumpy, peștele melc care cucerește abisul: trei noi specii, descoperite în adâncurile oceanului VIDEO
Trei specii noi, la mii de metri sub apă

O expediție științifică desfășurată în largul coastei Californiei a scos la iveală trei specii complet noi de pești melc, creaturi adaptate unor adâncimi extreme, între 3.200 și peste 4.000 de metri. Dintre acestea, vedeta absolută este bumpy snailfish, o specie roz, cu bubițe și ochi mari, botezată științific Careproctus colliculi. Cu aspect de mormoloc supradimensionat și o expresie parcă mereu zâmbitoare, Bumpy a câștigat deja inimile cercetătorilor, demonstrând încă o dată că adâncurile oceanului ascund surprize spectaculoase și, uneori, adorabile.

Pe lângă Bumpy, echipa a identificat încă două specii: Careproctus yanceyi, supranumit „dark snailfish”, și Paraliparis em, cunoscut ca „sleek snailfish”. Toate trei aparțin familiei Liparidae, un grup de pești capabili să trăiască de la apele litorale până în cele mai adânci zone ale planetei. Ceea ce le face speciale este însă habitatul: foarte puține specii fuseseră observate până acum în zona abisală, unde presiunea este de sute de ori mai mare decât la suprafață, iar lumina soarelui nu pătrunde deloc.

Pentru a le studia, cercetătorii au folosit vehiculul submersibil operat de la distanță Doc Ricketts, care a permis colectarea de probe și filmări detaliate. În laborator, oamenii de știință au analizat structura osoasă și caracteristicile genetice ale fiecărei specii, pentru a înțelege modul în care aceste pești s-au adaptat mediului extrem.

Adaptări uimitoare pentru viața în abis

Peștii melc sunt cunoscuți pentru discul ventral asemănător unei ventuze, cu ajutorul căruia se pot prinde de roci, alge sau chiar de carapacea crabilor, mai ales în apele mai puțin adânci. În adâncurile abisale, această ventuză le permite să se fixeze pe fundul mării, economisind energie într-un mediu în care hrana este greu de găsit. Bumpy se remarcă prin textura sa noduroasă și culoarea roz, care îl face să pară mai degrabă un personaj dintr-un joc video decât un prădător al adâncului.

„Oceanul adânc găzduiește o diversitate incredibilă de organisme și o uimitoare varietate de adaptări”, explică Mackenzie Gerringer, biolog marin la SUNY Geneseo și coautor al studiului. „Descoperirea a trei specii noi de pești melc ne reamintește cât de multe avem de învățat despre viața de pe Pământ și cât de valoroasă este curiozitatea științifică.”

De ce contează aceste descoperiri

Pe lângă fascinația pură, identificarea de noi specii joacă un rol crucial în protejarea ecosistemelor marine. Adâncurile oceanului sunt din ce în ce mai atractive pentru industriile miniere, care vânează resurse precum cobaltul sau hidrogenul. Însă impactul activităților umane asupra acestor ecosisteme fragile este încă puțin înțeles. „Documentarea biodiversității din adâncuri este esențială pentru a detecta orice schimbări care pot apărea în acest mediu”, avertizează Steven Haddock, biolog la Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) și coordonator al expediției.

Faptul că aceste trei specii au fost găsite într-o regiune relativ puțin explorată sugerează că abisul ascunde încă multe surprize. Snailfish au fost întâlniți în toate oceanele lumii, dar apariția unor noi exemplare la asemenea adâncimi confirmă că marea parte a biodiversității rămâne nedescoperită. Progresele tehnologice, precum vehiculele subacvatice operate de la distanță, fac acum posibilă cartografierea unor teritorii cândva inaccesibile, deschizând calea către o înțelegere mai bună a acestor lumi ascunse.

Descoperirea lui Bumpy și a „fraților” săi nu este doar o curiozitate biologică, ci și un semnal de alarmă: înainte de a exploata resursele abisale, trebuie să cunoaștem și să protejăm locuitorii nevăzuți ai oceanelor. În adâncuri, unde presiunea este uriașă și lumina lipsește complet, viața își găsește totuși căi ingenioase de a supraviețui, reamintindu-ne cât de puțin știm despre planeta noastră și cât de mult avem de protejat.

