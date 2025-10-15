Bulgaria introduce vigneta valabilă o zi. Cât va costa și ce economie pot face turiștii români care merg spre Grecia

Bulgaria a anunțat oficial prețul vignetei valabile 24 de ore, o măsură mult așteptată de turiștii care folosesc țara vecină doar pentru tranzit, în drum spre Grecia. Noua taxă rutieră va intra în vigoare la începutul anului viitor și ar putea aduce economii semnificative pentru șoferii români.

Vignetă de o zi, valabilă din 2026

Potrivit publicației Novinite.com, Guvernul bulgar a stabilit prețul vignetei de o zi la 4,09 euro pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone.

Măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026, fiind parte dintr-un set mai amplu de modificări legislative legate de introducerea monedei euro în Bulgaria.

Autoritățile de la Sofia susțin că această nouă categorie de vignete este menită să modernizeze sistemul de taxare rutieră și să aducă tarifele mai aproape de standardele europene.

În același timp, ea răspunde unei cereri tot mai mari din partea turiștilor de a plăti doar pentru perioada efectivă în care circulă pe drumurile bulgărești.

Economii pentru turiștii români care merg spre Grecia

Schimbarea este o veste excelentă pentru românii care tranzitează Bulgaria doar câteva ore, în drum spre Grecia sau Turcia. În prezent, șoferii sunt obligați să achiziționeze o vignetă de 30 de zile, în valoare de 15 euro (30 leva), chiar dacă folosesc drumurile doar o zi.

Odată cu introducerea vignetei de o zi, un turist român va putea cumpăra o vignetă la dus și alta la întors, plătind în total aproximativ 8 euro, în loc de 15.

Astfel, economia realizată pentru un drum tur-retur poate ajunge la 7 euro, o sumă importantă având în vedere numărul mare de români care aleg anual să își petreacă vacanța în Grecia.

Noua măsură ar putea, de asemenea, să reducă numărul amenzilor primite de șoferii care uită să cumpere vignetă sau o achiziționează cu valabilitate greșită.

Sistemul bulgăresc de taxare rutieră, în plin proces de modernizare

Guvernul de la Sofia precizează că modificările legislative nu au doar scop economic, ci și administrativ. În perspectiva adoptării monedei euro, Bulgaria își actualizează tarifele și sistemele digitale de plată pentru vignete și taxe de drum.

Autoritățile bulgare consideră că introducerea vignetei de 24 de ore este un pas important pentru simplificarea procedurilor și pentru stimularea turismului de tranzit — un segment în creștere constantă în ultimii ani, dominat de turiști din România.