Bula imobiliară există și în Spania, dar pe invers. Cum pierzi 150.000 de euro din cauza devalorizării locuințelor ce păreau investiții

Spania, considerată de zeci de ani un paradis pentru pensionarii străini care visează la o viață liniștită sub soarele Mediteranei, s-a transformat într-un coșmar financiar pentru mii de britanici care și-au cumpărat locuințe aici la începutul anilor 2000. Ce părea o investiție sigură s-a dovedit, în timp, o capcană întinsă de constructori, primari și arhitecți locali care au profitat de boomul imobiliar al epocii. După mai bine de două decenii, unele dintre aceste proprietăți valorează chiar și cu 150.000 de euro mai puțin decât la momentul achiziției.

În multe cazuri, pierderile nu țin doar de scăderea valorii de piață, ci și de faptul că locuințele au fost construite ilegal, pe terenuri protejate sau agricole. Iar pentru cumpărători, mulți dintre ei pensionari, efectele au fost devastatoare nu doar financiar, ci și emoțional.

Cum au fost păcăliți sute de străini în boomul imobiliar spaniol

În perioada 1999–2003, în satul Llíber din provincia Alicante, peste 500 de britanici au cumpărat case evaluate între 200.000 și 1 milion de euro, fără să știe că acestea erau ridicate pe terenuri „rustice” – adică zone în care construcțiile erau strict interzise. Cumpărătorii au fost asigurați de constructori și primărie că totul este legal, iar vânzările s-au făcut cu acte aparent în regulă.

Abia după ani de zile, mulți au descoperit că proprietățile lor nu pot fi înregistrate oficial și că, din punct de vedere legal, nu pot face nici măcar reparații majore fără autorizații imposibil de obținut. Printre cei mai vocali a fost Adrian Hobbs, un britanic de 67 de ani care a cumpărat în 2001 o casă de 500.000 de euro. Astăzi, imobilul valorează cu 150.000 de euro mai puțin, iar omul spune că lupta juridică i-a afectat grav sănătatea.

„Cel mai bun medicament a fost să văd că s-a făcut, în sfârșit, dreptate”, a declarat Hobbs, după ce instanța din Alicante a condamnat constructorii implicați, un arhitect și fostul primar pentru fraudă și abuz în serviciu. Chiar și așa, despăgubirile de 100.000 de euro promise sunt incerte, pentru că escrocii condamnați nu au fondurile necesare să plătească.

Condamnări, dar fără reparații reale

După două decenii de procese, instanța spaniolă a stabilit că trei constructori, un arhitect de consiliu local și fostul primar al satului Llíber au fost complici într-o fraudă imobiliară masivă. Fiecare dintre inculpați a primit câte doi ani de închisoare cu suspendare, iar fostul primar a fost amendat și exclus din funcții publice pentru trei ani. În total, despăgubirile stabilite de instanță depășesc 3,5 milioane de euro, dar niciun cumpărător nu a reușit, până acum, să recupereze efectiv banii.

Avocatul Gerardo Vasquez, specializat în litigii imobiliare și militant pentru legalizarea proprietăților afectate, a descris cazul drept „cel mai mare de acest gen” în care au fost implicați cumpărători străini. Potrivit acestuia, sistemul juridic spaniol a fost lent, iar schimbările administrative de la nivel local au făcut imposibilă legalizarea acestor locuințe.

Mulți dintre cei păgubiți au vândut casele la prețuri mult sub valoarea de piață, iar alții au renunțat complet la ele. June Mason, o britanică de 73 de ani, a cumpărat o vilă în 2002 pentru 250.000 de euro și a vândut-o cu 375.000 de euro, deși valoarea reală era de 425.000. „A fost un coșmar de la început. Erau ca o mafie”, a spus ea.

Lecția amară a „paradisului” imobiliar

Cazul Llíber scoate la lumină o realitate ignorată de mulți ani: bula imobiliară din Spania nu a dispărut, ci s-a transformat. În loc să explodeze prin creșteri artificiale de preț, ea s-a inversat, iar devalorizarea afectează mai ales proprietățile construite fără respectarea legii.

Pentru cumpărătorii străini, în special pensionari care și-au investit economiile de o viață în „visul spaniol”, consecințele au fost dramatice. Devalorizarea, combinată cu lipsa de protecție juridică, a făcut ca sute de familii să piardă zeci sau chiar sute de mii de euro. În multe cazuri, locuințele nu pot fi vândute, iar unele riscă demolarea, deși sunt ocupate de peste 20 de ani.

Povestea acestor oameni este un avertisment pentru oricine se gândește să investească în imobiliare în străinătate. Chiar și într-o țară din Uniunea Europeană, o casă aparent perfectă poate ascunde ani de procese și pierderi greu de recuperat.