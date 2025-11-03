Bula imobiliară din România se simte la chirii, iar 2025 a venit cu un avertisment important. Cum stăm față de realitatea din Europa

România a intrat în 2025 cu o piață imobiliară care încetinește la vânzări, dar care transmite tensiunea în altă parte: la chirii. Datele Eurostat pentru trimestrul doi confirmă un nou val de scumpiri la nivel european, cu prețurile locuințelor în urcare și chiriile pe același trend, chiar dacă ritmul e mai domol. Pentru tine, asta înseamnă un cost lunar mai greu de calibrat, mai ales dacă te afli în orașele universitare sau în zonele cu cerere mare sezonieră.

La nivelul UE, prețurile locuințelor au crescut cu 5,4% față de trimestrul doi din 2024, iar chiriile cu 3,2%. În dinamică trimestrială, vorbim de încă un plus, 1,6% la prețuri și 0,7% la chirii, semn că runda de corecții din 2023 s-a consumat, iar 2024–2025 a readus scumpirile. În spatele acestor cifre, o realitate simplă: oferta nu ține pasul cu cererea în multe capitale și centre universitare, iar presiunea migrează rapid dinspre cumpărări spre piața de închiriere.

România în oglindă cu UE: când vânzările obosesc, chiria mușcă mai tare

Pe termen lung, Eurostat arată că, din 2010 până în trimestrul doi din 2025, în UE prețurile locuințelor au urcat cu 60,5%, în timp ce chiriile au crescut cu 28,8%. România iese însă în evidență prin disocierea celor două curbe: locuințele sunt mai scumpe cu aproape 40% față de 2010, dar chiriile au avansat cu aproape 75% în același interval. Pentru tine, efectul se vede direct în bugetul lunar, nu în rata la credit.

Acest decalaj nu e întâmplător. În orașele mari, o parte importantă a cererii s-a reorientat dinspre achiziții spre închiriere pe fondul costului mai ridicat al creditului, al exigențelor de avans și al incertitudinii privind prețurile. În paralel, oferta de locuințe de închiriat de calitate nu a crescut proporțional, iar investitorii care cumpărau pentru închiriere au devenit mai selectivi. Rezultatul îl simți în septembrie–octombrie, când piața se supraîncinge la startul anului universitar și în cartierele cu acces bun la transport și servicii.

Unde e România pe harta scumpirilor: cine trage piața în sus

Europa nu e omogenă. Între 2010 și 2025, țări ca Ungaria, Estonia, Lituania sau Cehia au înregistrat creșteri explozive la prețurile locuințelor, de la 150% în sus, în timp ce Italia e singurul stat cu scădere ușoară pe termen lung. La chirii, Grecia rămâne excepția în jos, iar Balticele și Irlanda conduc la scumpiri. România se află la mijlocul clasamentului la prețurile locuințelor, dar este în zona superioară la chirii, ceea ce explică de ce presiunea resimțită de chiriași pare mai mare decât o arată graficele de preț pe metrul pătrat.

În trimestrul doi din 2025, UE a bifat al șaselea trimestru consecutiv de creștere a prețurilor locuințelor, iar chiriile au continuat traseul ascendent. Pentru tine, un semnal util e că, în absența unei creșteri accelerate a ofertei, „relaxarea” de la vânzări nu se traduce automat în chirii mai mici. Piața locală rămâne sensibilă la calendarul academic, la relocările din IT și shared services și la migrația internă spre centrele regionale.

Ce poți face ca chiria să nu-ți detoneze bugetul în 2025–2026

Dacă ești în căutare, pornește documentarea cu trei repere: timpul, distanța și costul total de ocupare. Caută cu 4–6 săptămâni înainte de mutare ca să prinzi „fereastra” corectă și verifică nu doar chiria, ci și cheltuielile lunare cu întreținerea și utilitățile. În orașele unde competiția e mare, preaprobarea dosarului și referințele de la proprietari anteriori te ajută să închizi mai repede un contract corect. Un buget realist pornește de la medianele pe cartier, nu de la medii pe oraș, iar în România diferențele între cartiere pot depăși 25–30% pentru locuințe similare.

Dacă ești proprietar, înțelege că randamentul stabil vine din contracte curate și din mentenanță preventivă, nu doar din prețul maxim cerut. Chiriile care cresc peste piața imediată cresc și riscul de vacanță lungă a locuinței. Păstrează clauze transparente privind actualizarea chiriei, în acord cu inflația și cu indicele de pe piața locală, și discută deschis despre eficiența energetică, pentru că facturile de iarnă pot întoarce decizia chiriașilor chiar și în mijlocul contractului.

Concluzia lui 2025: bula se vede la chirii, nu la listele de vânzare

În România, semnul de „bula” nu vine în primul rând din salturi abrupte pe anunțurile de vânzare, ci din elasticitatea scăzută a ofertei de închiriere exact când cererea se mută acolo. Asta explică de ce, față de 2010, chiriile au crescut mult mai repede decât prețurile, un profil diferit de media UE. Dacă te raportezi la 2026, nu miza pe o ieftinire rapidă a chiriei doar pentru că tranzacțiile la vânzare au încetinit. Uite-te în schimb la calitatea locuinței, la costul total de ocupare și la contracte care îți oferă predictibilitate în 12–24 de luni.