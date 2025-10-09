Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming

Toamna aduce în București un weekend plin de energie și culoare. Între 10 și 12 octombrie, capitala devine scena unui mozaic cultural și urban spectaculos — de la festivaluri de vinuri și evenimente gastronomice, la instalații de artă luminoasă, concerte și competiții de gaming. Indiferent dacă vrei o seară relaxată, o plimbare nocturnă pe Calea Victoriei sau o doză de adrenalină digitală, orașul oferă tot ce-ți poți dori într-un singur weekend.

RoWine Autumn Edition – festivalul dedicat pasionaților de vin și gastronomie

Weekendul începe cu un eveniment dedicat rafinamentului: RoWine Autumn Edition 2025, festivalul vinurilor de top și al gastronomiei premium. Ediția de toamnă are loc la Fratelli Studios, între 10 și 12 octombrie, și aduce împreună peste 100 de producători din România și din străinătate.

Vizitatorii pot participa la degustări de vinuri, masterclassuri, prezentări ale vinificatorilor și ateliere de pairing culinar. Atmosfera elegantă, acompaniată de muzică live și preparate gândite special pentru eveniment, face din RoWine una dintre cele mai așteptate întâlniri pentru iubitorii de vinuri fine.

Organizatorii marchează, în 2025, 10 ani de existență a festivalului, transformând ediția din acest an într-o celebrare a tradiției, dar și a inovației în lumea vinului. Pentru cei care vor să descopere gusturi noi și să învețe cum se combină vinul potrivit cu mâncarea ideală, RoWine este un punct de neratat al toamnei.

Calea Victoriei se transformă în scenă de artă urbană la Spotlight Festival

Tot în acest weekend, Calea Victoriei devine, la propriu, o arteră a luminii. Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii are loc între 11 și 13 octombrie și aduce zeci de instalații vizuale, proiecții și spectacole de lumină care transformă centrul orașului într-o galerie în aer liber.

Clădirile istorice vor fi acoperite de proiecții video spectaculoase, iar artiști din țară și din străinătate vor prezenta lucrări de artă digitală ce îmbină tehnologia, creativitatea și interactivitatea. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB și reunește în fiecare an zeci de mii de spectatori.

Spotlight este, de altfel, una dintre cele mai îndrăgite manifestări culturale din București. Străzile se umplu de oameni, aparatele foto și telefoanele luminează, iar orașul capătă o altă viață, una feerică, în care arta și tehnologia se întâlnesc. Este evenimentul perfect pentru o plimbare nocturnă care îți amintește cât de viu poate fi Bucureștiul atunci când se lasă seara.

Muzică, gaming și distracție – capitala pentru toate gusturile

Weekendul 10–12 octombrie nu este doar despre vin și artă. Bucureștiul oferă și un program plin pentru iubitorii de muzică live și de divertisment digital.

Vineri seara, la Sala Palatului, are loc concertul Disney in Concert – Aladdin, un spectacol grandios cu orchestră simfonică, proiecții și efecte speciale, care aduce magia poveștii clasice pe scenă. Pentru cei care preferă muzica instrumentală, sâmbătă seara pianistul virtuoz Peter Bence revine la București cu turneul său “Pianosphere”, un show care îmbină clasicul cu modernul într-o manieră spectaculoasă.

Tot în acest weekend, Romexpo găzduiește Bucharest Gaming Week, un eveniment dedicat pasionaților de jocuri video, realitate virtuală și competiții e-sport. Vizitatorii pot testa cele mai noi titluri de gaming, pot participa la concursuri, întâlni creatori de conținut și experimenta noile tendințe din cultura digitală.

Pentru cei care preferă atmosfera relaxată a serilor cu muzică live, Hard Rock Cafe anunță un concert cu Lidia Buble, vineri seară, iar Berăria H promite distracție balcanică sâmbătă, cu formația LELE & Orchestra.

Un weekend de neratat pentru locuitorii Capitalei

Weekendul 10–12 octombrie oferă Bucureștiului imaginea unui oraș viu, divers și plin de energie. Fie că alegi să te bucuri de un pahar de vin și o conversație bună la RoWine, să te lași fascinat de luminile și arta urbană de la Spotlight sau să trăiești emoția unui concert ori a unei competiții de gaming, orașul îți oferă motive reale să ieși din casă.

Este weekendul în care Bucureștiul pulsează de evenimente pentru toate gusturile: rafinat, creativ, vibrant. O invitație la descoperire, la bucurie și la trăirea prezentului într-un oraș care, pentru trei zile, își redescoperă pofta de viață.