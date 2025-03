Bucureștiul, pe locul 9 în topul Orașelor Viitorului și pe locul 4 în Europa. Capitala noastră bate multe metropole europene

Bucureștiul se impune tot mai mult pe harta internațională a orașelor care atrag investiții, ocupând locul 9 în clasamentul ”Orașelor Viitorului”, conform raportului European Cities and Regions of the Future 2025 realizat de fDi Intelligence, divizia Financial Times. Această performanță remarcabilă plasează Capitala pe o poziție de top, fiind considerată una dintre cele mai atractive destinații de investiții din Europa. În plus, Bucureștiul se află pe locul 4 în Europa la capitalul uman și stilul de viață, depășind metropole celebre.

Bucureștiul: o urbe în plină ascensiune

În ultimii ani, Bucureștiul a reușit să se impună în fața multor orașe europene, câștigând încrederea investitorilor internaționali. În edițiile din 2023 și 2024 ale acestui raport, Capitala nu făcea parte din clasament, iar în acest an a reușit să pătrundă pe locul 9, fiind una dintre puținele reprezentante ale regiunii Europei Centrale și de Est.

Comparativ cu Londra, Dublin și Varșovia, orașul nostru a demonstrat că, deși mai mic decât multe dintre metropolele europene, are un potențial uriaș pentru atragerea de investiții.

Performanțele economice ale Bucureștiului

Topul ”Orașelor Viitorului” este realizat pe baza unui set complex de criterii, ce include costurile și prețurile, capitalul uman și stilul de viață, conectivitatea, potențialul economic și deschiderea mediului de afaceri.

La acest capitol, Bucureștiul excelează, ocupând locul 4 în Europa în rândul orașelor mari. Capitala se află într-o zonă metropolitană de peste 2 milioane de locuitori și beneficiază de o infrastructură relativ bine dezvoltată, ceea ce face din București un loc extrem de atractiv pentru investiții internaționale.

Capitala, un pol de atracție pentru investițiile internaționale

Un factor esențial în succesul Bucureștiului îl reprezintă investițiile străine directe. De la începutul tranziției către capitalism, România a primit investiții externe în valoare de 115 miliarde de euro, iar o mare parte din acești bani s-au îndreptat către București.

Aproape 75 miliarde de euro au fost atrase în Capitală și localitățile din jur, precum Ilfov, care beneficiază de proximitatea față de București. Aceste investiții au contribuit la dezvoltarea economică rapidă a orașului și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, fapt care a permis Capitalei să urce în clasamentele internaționale.

Așadar, Bucureștiul se află pe un drum ascendent în ceea ce privește dezvoltarea economică și atragerea de investiții, iar poziția sa în topul ”Orașelor Viitorului” confirmă potențialul său de a deveni un centru regional de business în Europa.