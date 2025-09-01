Bucureştiul are un nou muzeu. Este în aer liber şi va atrage turişti din întreaga lume. „Atracţiile” Cimitirului Bellu
Proiectul „Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber”, derulat de Asociația „Călător prin România”, are ca obiectiv inventarierea locurilor de veci și a personalităților înhumate aici, transformând cel mai cunoscut cimitir din Capitală într-un spațiu cultural și memorial accesibil publicului.
Cimitirul Bellu, muzeu în aer liber al memoriei românești
În cadrul proiectului au fost scoase la lumină capele, cavouri și morminte vechi, care, după restaurare, vor putea fi vizitate. Totodată, a fost realizată o hartă digitală a cimitirului, ce oferă informații detaliate despre personalitățile odihnite în acest loc.
Până acum, au fost centralizate aproximativ 400 de capele din totalul de 800, fiind identificate peste 1.400 de persoane. Printre acestea se numără principi, principese, boieri, generali, eroi, ingineri, arhitecți, dar și oameni simpli. Documentarea se face prin fotografii realizate discret, de multe ori prin geamuri sau mici deschizături, deoarece aceste monumente sunt proprietăți private și nu pot fi vizitate fără acordul deținătorilor.
Unul dintre mormintele care urmează să fie restaurate este cel al Iuliei Hașdeu, iar printre monumentele de importanță istorică se află locurile de veci ale celor patru doamne de onoare ale Reginei Maria, precum și crucile a peste 300 de soldați și ofițeri ai Armatei Române.
Pentru a facilita vizitele, asociația a montat plăcuțe multilingve cu coduri QR, care oferă informații istorice și permit accesarea hărții digitale a cimitirului. De asemenea, panourile-hartă vechi și deteriorate din interior au fost înlocuite cu unele noi, ce indică poziția a 100 dintre cele mai cunoscute personalități. Celelalte morminte – în număr de peste 1.000 – pot fi descoperite prin intermediul aplicației digitale.
Istoria Cimitirului Bellu
Situat în Piața Eroilor Revoluției, la intersecția șoselelor Olteniței, Giurgiului, Viilor și Calea Șerban Vodă, cimitirul a fost inaugurat la mijlocul secolului al XIX-lea, pe un teren de 15 hectare donat de baronul Barbu Bellu. Până atunci, cei mai mulți oameni erau înhumați în curțile bisericilor, iar doar săracii sau victimele epidemiilor erau duși în cimitire la marginea orașului.
Astăzi, Cimitirul Bellu este nu doar loc de odihnă pentru mari oameni de stat, artiști, scriitori, inventatori sau sportivi, ci și un veritabil muzeu în aer liber, unde monumentele funerare se ridică la rangul de opere de artă.
Personalități literare și culturale înmormântate la Bellu
Aceste morminte sunt nu doar locuri de odihnă, ci și mărturii ale contribuțiilor acestor personalități la cultura și istoria României. Vizitarea lor oferă o oportunitate de a înțelege mai bine moștenirea culturală a țării. Printre cele mai cunoscute se numără:
- Mihai Eminescu – considerat cel mai mare poet român, cunoscut pentru poeziile sale romantice și naționaliste.
- Ion Luca Caragiale – dramaturg și prozator, autor al unor opere celebre precum „O scrisoare pierdută” și „Momente și schițe”.
- George Coșbuc – poet și profesor, cunoscut pentru poeziile sale patriotice și educative.
- Liviu Rebreanu – romancier și dramaturg, autor al romanului „Ion”, care explorează viața țăranilor din Transilvania.
- Marin Preda – scriitor și jurnalist, cunoscut pentru romanul „Moromeții”, care descrie viața țăranilor din România interbelică.
- Nichita Stănescu – poet și eseist, considerat unul dintre cei mai importanți poeți români ai secolului XX.
- Adrian Păunescu – poet și jurnalist, cunoscut pentru versurile sale patriotice și angajate politic.
- Toma Caragiu – actor de teatru și film, celebru pentru rolurile sale din piese și filme românești.
- Nicolae Labiș – poet și jurnalist, cunoscut pentru poezia să simbolistă și expresionistă.
- Mihail Sadoveanu – scriitor și politician, autor al unor romane istorice și de aventuri.
- George Călinescu – critic literar, istoric literar și romancier, cunoscut pentru lucrarea „Istoria literaturii române”.
- Ion Minulescu – poet și prozator, cunoscut pentru poeziile sale simboliste și moderniste.
- Ștefan Octavian Iosif – poet și traducător, cunoscut pentru poeziile sale lirice și romantice.
- Vasile Pârvan – istoric și arheolog, cunoscut pentru cercetările sale privind civilizațiile antice.
- Nicolae Iorga – istoric, filozof și politician, autor al unor lucrări importante despre istoria României.
- Neagu Djuvara – istoric și filosof, cunoscut pentru lucrările sale despre istoria și cultura română.
- Elena Văcărescu – scriitoare și diplomat, cunoscută pentru poeziile și romanele sale.
- Ionel Teodoreanu – scriitor și avocat, cunoscut pentru romanele sale despre adolescență și iubire.
- Constantin Cantacuzino – medic și politician, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul medicinei.
- Camil Petrescu – scriitor și dramaturg, cunoscut pentru piesele sale de teatru și romanele sale.
- Ion Dolănescu – cântăreț de muzică populară, cunoscut pentru melodiile sale tradiționale.
- Maria Tănase – cântăreață de muzică populară, cunoscută pentru interpretările sale emotive.
- Gică Petrescu – cântăreț de muzică ușoară, cunoscut pentru melodiile sale optimiste.
- Florian Pittiș – cântăreț și actor, cunoscut pentru melodiile sale folk și pentru activitatea sa în teatrul românesc.
- Dan Spătaru – cântăreț de muzică ușoară, cunoscut pentru melodiile sale romantice.
- Amza Pellea – actor de teatru și film, cunoscut pentru rolurile sale din filmele românești.
- Laura Stoica – cântăreață de muzică rock, cunoscută pentru vocea să puternică și melodiile sale emoționante.
- Constantin Tănase – actor și regizor, cunoscut pentru piesele sale de teatru și filmele sale.
- Vasile Vasilache – actor de teatru și film, cunoscut pentru rolurile sale din filmele românești.
- Grigore Vasiliu Birlic – actor de teatru și film, cunoscut pentru rolurile sale din filmele românești.