Bucureştiul are un nou muzeu. Este în aer liber şi va atrage turişti din întreaga lume. „Atracţiile” Cimitirului Bellu

Proiectul „Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber”, derulat de Asociația „Călător prin România”, are ca obiectiv inventarierea locurilor de veci și a personalităților înhumate aici, transformând cel mai cunoscut cimitir din Capitală într-un spațiu cultural și memorial accesibil publicului.

Cimitirul Bellu, muzeu în aer liber al memoriei românești

În cadrul proiectului au fost scoase la lumină capele, cavouri și morminte vechi, care, după restaurare, vor putea fi vizitate. Totodată, a fost realizată o hartă digitală a cimitirului, ce oferă informații detaliate despre personalitățile odihnite în acest loc.

Până acum, au fost centralizate aproximativ 400 de capele din totalul de 800, fiind identificate peste 1.400 de persoane. Printre acestea se numără principi, principese, boieri, generali, eroi, ingineri, arhitecți, dar și oameni simpli. Documentarea se face prin fotografii realizate discret, de multe ori prin geamuri sau mici deschizături, deoarece aceste monumente sunt proprietăți private și nu pot fi vizitate fără acordul deținătorilor.

Unul dintre mormintele care urmează să fie restaurate este cel al Iuliei Hașdeu, iar printre monumentele de importanță istorică se află locurile de veci ale celor patru doamne de onoare ale Reginei Maria, precum și crucile a peste 300 de soldați și ofițeri ai Armatei Române.

Pentru a facilita vizitele, asociația a montat plăcuțe multilingve cu coduri QR, care oferă informații istorice și permit accesarea hărții digitale a cimitirului. De asemenea, panourile-hartă vechi și deteriorate din interior au fost înlocuite cu unele noi, ce indică poziția a 100 dintre cele mai cunoscute personalități. Celelalte morminte – în număr de peste 1.000 – pot fi descoperite prin intermediul aplicației digitale.

Istoria Cimitirului Bellu

Situat în Piața Eroilor Revoluției, la intersecția șoselelor Olteniței, Giurgiului, Viilor și Calea Șerban Vodă, cimitirul a fost inaugurat la mijlocul secolului al XIX-lea, pe un teren de 15 hectare donat de baronul Barbu Bellu. Până atunci, cei mai mulți oameni erau înhumați în curțile bisericilor, iar doar săracii sau victimele epidemiilor erau duși în cimitire la marginea orașului.

Astăzi, Cimitirul Bellu este nu doar loc de odihnă pentru mari oameni de stat, artiști, scriitori, inventatori sau sportivi, ci și un veritabil muzeu în aer liber, unde monumentele funerare se ridică la rangul de opere de artă.

Personalități literare și culturale înmormântate la Bellu

Aceste morminte sunt nu doar locuri de odihnă, ci și mărturii ale contribuțiilor acestor personalități la cultura și istoria României. Vizitarea lor oferă o oportunitate de a înțelege mai bine moștenirea culturală a țării. Printre cele mai cunoscute se numără: