Bruce Willis, afectat sever de demență. Actorul „nu mai recunoaște fețele” și „se degradează rapid”

Lupta lui Bruce Willis cu demența devine tot mai grea, iar familia actorului trăiește momente dureroase. La 70 de ani, starul din Die Hard trece printr-o degradare accelerată, iar apropiații săi recunosc că situația este tot mai dificil de gestionat.

Starea lui Bruce Willis, din ce în ce mai degradată

Potrivit presei americane, soția sa, Emma Heming, a luat recent decizia de a-l muta într-o locuință mai mică, unde are parte de îngrijire permanentă din partea unui personal specializat. Casa cu un singur nivel este adaptată nevoilor lui Willis și îi oferă spațiul necesar pentru tratament 24 de ore din 24.

„Am știut că, înainte de toate, Bruce ar fi vrut ca fiicele noastre să aibă un cămin în care să se simtă confortabil, unde să se regăsească și ele”, a explicat Emma într-un interviu.

Surse apropiate familiei au dezvăluit că actorul „se degradează rapid” și că uneori „nu mai recunoaște anumite fețe”. Cu toate acestea, momentele în care își vede copiii rămân printre puținele clipe de bucurie.

„Se luminează la față când le vede. Fiicele lui îi aduc energie și un strop din viața de odinioară”, a spus un apropiat.

Prietenii îl vizitează frecvent

Emma, în vârstă de 47 de ani, încearcă să mențină un echilibru între rolul de mamă și cel de soție îngrijitoare. Fetele lor, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani), îl vizitează zilnic, luând micul dejun și cina împreună cu el.

„Este o casă plină de dragoste, grijă și râsete, în care prietenii lui Bruce vin adesea să îi aducă un strop de bucurie”, a mai spus soția actorului.

Familia recunoaște că îngrijirea sa este o misiune uriașă și că Bruce „nu va mai fi niciodată la fel”. Cu toate acestea, toți cei apropiați actorului s-au unit în jurul lui, evitând să transforme fiecare întâlnire într-un motiv de tristețe.

„Râd, dansează, se uită la televizor împreună, iau masa. În ciuda diagnosticului, se bucură de clipele care mai amintesc de cine a fost el odată”, a adăugat un alt membru al familiei.

Willis s-a retras din actorie în 2022, după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare a limbajului care îi afecta vorbirea și înțelegerea. Un an mai târziu, familia a confirmat că boala a evoluat spre demență frontotemporală, o afecțiune neurodegenerativă pentru care nu există tratament.

Demi Moore, reacție emoționantă la lupta lui Willis cu boala

Fosta soție a actorului, Demi Moore, a vorbit deschis despre drama prin care trece familia. Actrița de 62 de ani a mărturisit, într-un dialog cu Oprah Winfrey, că are o profundă admirație pentru Emma Heming, cea care îl îngrijește zi de zi pe Bruce.

„Nu există o rețetă care să îți arate cum să faci față unei astfel de situații. Mult a căzut pe umerii Emmei, dar ea a făcut o treabă extraordinară. Am văzut la ea, în același timp, teamă, curaj și o forță incredibilă”, a spus Moore.

Vedeta a subliniat și importanța ca îngrijitorii să aibă grijă de propria sănătate emoțională: „Dacă nu îți acorzi timp să fii bine, nu poți să fii acolo pentru cel drag”.

Demi Moore a numit modul în care Emma gestionează situația „un act de curaj și de iubire rar întâlnit”. Aceasta a menționat și cartea scrisă de actuala soție a lui Willis, ”The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, care oferă sfaturi celor aflați în rolul de îngrijitor.