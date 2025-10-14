Brico Depot se integrează în grupul Altex. Ce se schimbă pentru clienţi odată cu rebrandingul

Unul dintre cele mai cunoscute branduri de bricolaj din România, Brico Depot, trece printr-un amplu proces de integrare în grupul Altex România. Rebrandingul va fi comunicat oficial în perioada următoare, dar compania promite că tranziţia se va face fără efecte negative asupra clienţilor. Schimbarea vine chiar înainte de lansarea campaniei Black Friday 2025, cea mai amplă ediţie comună a grupului, programată între 30 octombrie şi 19 noiembrie.

Cum se face integrarea Brico Depot în Altex

Procesul de integrare a rețelei Brico Depot în grupul Altex România marchează o etapă importantă în consolidarea prezenței companiei pe piața de retail.

După finalizarea acestui pas, magazinele Brico Depot vor funcționa ca parte a ecosistemului Altex, alături de Media Galaxy, dar își vor păstra profilul distinct, axat pe bricolaj, construcții și amenajări.

”Avem trei branduri – Altex, Media Galaxy şi Brico – fiecare cu propria strategie. Nu se vor uni într-un singur magazin, însă vor exista locaţii unde toate sunt prezente în acelaşi complex comercial”, a explicat Raul Filip, director adjunct Altex România, potrivit zf.ro.

Potrivit acestuia, tranziția nu va afecta experiența de cumpărare, iar clienții nu vor observa diferențe în calitatea produselor sau a serviciilor.

”Brandul Brico Depot aparţine Kingfisher şi va fi înapoiat acestuia. Rebrandingul va fi comunicat la momentul potrivit, dar clienţii nu vor simţi o diferenţă în calitate sau servicii. Din contră, ne dorim să ridicăm standardele cel puţin la nivelul Altex”, a adăugat Filip.

Ce aduce nou campania Black Friday 2025

Ediţia din acest an marchează prima campanie comună pentru toate cele trei reţele. Pe durata celor trei săptămâni, clienţii vor putea accesa ofertele în magazinele fizice, pe site-uri şi în aplicaţiile mobile ale fiecărui brand.

”Clienţii pot cumpăra fără grija că produsele se epuizează în primele minute. Fiecare canal – magazin, site sau aplicaţie – oferă avantaje specifice. Experienţa de cumpărare a fost simplificată, iar timpii de livrare sunt mai scurţi”, a explicat Filip.

Altex estimează o creştere a vânzărilor faţă de anul trecut, pe fondul interesului ridicat şi al contextului economic actual.

”Campania este mai aşteptată ca oricând. Clienţii sunt mai atenţi, se documentează mai mult, compară ofertele şi aşteaptă momentul potrivit. Estimăm o creştere a vânzărilor la final de an, peste nivelul din 2024”, a precizat reprezentantul companiei.

Ce se schimbă pentru clienţi după rebranding

Magazinele Brico Depot vor continua să funcţioneze în aceleaşi locaţii, dar cu o identitate vizuală aliniată grupului Altex. Sortimentul de bricolaj, amenajări şi construcţii va fi păstrat, urmând să fie completat cu produse din gamele Altex şi Media Galaxy.

”Clienţii nu trebuie să se aştepte la schimbări majore în ceea ce priveşte sortimentul. Vom completa gama acolo unde este nevoie – de exemplu, la bucătării sau electrocasnice – pentru a oferi un serviciu complet, dar nu vom modifica profilul de bricolaj al magazinelor”, a declarat Filip.

Integrarea marchează o etapă strategică pentru grupul Altex, care îşi propune o extindere cu 7-10 magazine noi pe an şi o consolidare a prezenţei naţionale. În plus, compania a introdus un sistem logistic modern şi opţiuni flexibile de finanţare prin Credex, pentru a simplifica procesul de cumpărare.