Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 10:22
de Iulia Kelt

Breșă gravă de securitatea în baza de date a unui cunoscut lanț de supermarketuri. Datele a sute de mii de clienți, expuse

TEHNOLOGIE
Breșă gravă de securitatea în baza de date a unui cunoscut lanț de supermarketuri. Datele a sute de mii de clienți, expuse
Auchan a fost „spart” de escrocii cibernetici / Foto: ME Research UK

Grupul francez Auchan confirmă o breșă de securitate ce a afectat datele de fidelitate a câtorva sute de mii de clienți. Informațiile bancare nu au fost compromise.

Retailerul francez Auchan a anunțat că a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia informațiile personale ale mai multor sute de mii de clienți au fost expuse, scrie Bleeping Computer.

Ce tip de date au fost vizate în atacul de la Auchan

Incidentul privește în special datele asociate conturilor de loialitate, iar compania a trimis deja notificări către persoanele afectate.

Vezi și:
Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!
Noi locuri de muncă în Capitală. Auchan extinde rețeaua ATAC, un nou magazin se deschide în Drumul Taberei

Conform notificărilor analizate de presă, datele accesate ilegal includ numele complete, titlul și statutul de client, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon și numărul cardului de fidelitate. Auchan a spus însă că informațiile bancare, parolele și codurile PIN nu au fost compromise.

Compania a informat Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor din Franța (CNIL) și a anunțat că investighează circumstanțele exacte ale incidentului cibernetic.

Între timp, clienții sunt sfătuiți să fie prudenți și să se ferească de tentativele de phishing care ar putea exploata datele furate.

„Auchan nu va solicita niciodată prin e-mail, SMS sau telefon detaliile de conectare, parolele sau codul PIN al cardului de fidelitate”, a transmis retailerul, avertizând clienții să nu acceseze linkuri suspecte și să ignore mesajele care cer astfel de informații.

Contextul breșelor de securitate din Franța

Auchan este unul dintre cei mai mari retaileri europeni, cu peste 2.100 de magazine în 13 țări din Europa și Africa, având aproximativ 154.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 35 de miliarde de dolari anual.

Dimensiunea grupului face ca un astfel de incident să aibă un impact semnificativ, atât asupra imaginii companiei, cât și asupra încrederii clienților.

Breșa de securitate de la Auchan survine după o serie de atacuri similare raportate recent în Franța de companii mari precum Air France, KLM, Orange și Bouygues Telecom.

Unele dintre aceste incidente au fost atribuite grupării ShinyHunters și au vizat vulnerabilități legate de platforma Salesforce.

În prezent, nu există dovezi care să indice o legătură directă între atacul asupra Auchan și celelalte incidente, însă specialiștii avertizează că organizațiile mari din Franța se confruntă cu un val crescut de tentative de intruziune cibernetică.

Auchan a fost contactată de presa internațională pentru detalii suplimentare despre atacul cibernetic, însă până acum compania nu a oferit explicații suplimentare.

Între timp, recomandarea principală pentru clienți rămâne vigilența, mai ales în fața mesajelor frauduloase ce pot încerca să exploateze datele expuse.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Diferența dintre grătarul electric și grătarul pe gaz. Cum se prepară friptura ideală
Diferența dintre grătarul electric și grătarul pe gaz. Cum se prepară friptura ideală
Escrocheria „AgentFlayer” expune datele din Google Drive prin ChatGPT. Cum te afectează, la ce să fii atent
Escrocheria „AgentFlayer” expune datele din Google Drive prin ChatGPT. Cum te afectează, la ce să fii atent
Rezumatul AI de la Google, perfect pentru infecții malware. De ce ai încredere în el și îți poate pune sistemul pe butuci
Rezumatul AI de la Google, perfect pentru infecții malware. De ce ai încredere în el și îți poate pune sistemul pe butuci
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
Numele Banca Transilvania și BRD folosite într-o nouă fraudă care te poate lăsa fără bani în cont. Cum funcționează escrocheria
Numele Banca Transilvania și BRD folosite într-o nouă fraudă care te poate lăsa fără bani în cont. Cum funcționează escrocheria
Donald Trump amenință cu noi tarife țările care taxează giganții americani din tehnologie
Donald Trump amenință cu noi tarife țările care taxează giganții americani din tehnologie
Canicula afectează autonomia mașinilor electrice mai mult decât gerul, conform experților auto. Tesla, Kia și Citroën, sub lupă
Canicula afectează autonomia mașinilor electrice mai mult decât gerul, conform experților auto. Tesla, Kia și Citroën, sub lupă
Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici
Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!