BRD schimbă regulile de la 31 decembrie 2025: banca va putea retrage sau bloca bani din conturi fără notificarea clientului

Începând cu data de 31 decembrie 2025, BRD Groupe Société Générale va aplica un nou set de Condiții Generale Bancare pentru persoanele fizice. Acestea aduc modificări importante în modul în care banca poate gestiona fondurile clienților, iar posesorii de card BRD au fost notificați deja. Printre schimbări se numără posibilitatea ca instituția să retraga, să blocheze sau să corecteze sume din conturi fără acordul sau notificarea prealabilă a titularilor, în anumite situații speciale.

Ce modificări pregătește BRD

Potrivit comunicatului transmis de bancă, actualizarea vizează articolul 2.20 din secțiunea „Conturi și servicii de plată”, care definește clar noile drepturi de intervenție ale BRD. Modificările se referă la trei scenarii principale: corectarea erorilor bancare, returnarea plăților primite din greșeală și acțiunile în caz de suspiciuni de fraudă.

Dacă BRD constată că o tranzacție a fost procesată greșit – de exemplu, o sumă a fost înregistrată dublu sau o plată a fost alocată eronat – banca își rezervă dreptul de a rectifica automat soldul contului, fără a mai cere acordul clientului. Practic, instituția va putea ajusta direct balanța financiară pentru a corecta greșelile interne sau tehnice.

În cazul în care un client primește bani care nu îi aparțin, ca urmare a unei erori a plătitorului sau a altei instituții financiare, BRD va putea retrage suma și o va restitui expeditorului la solicitarea oficială a băncii respective. Această operațiune va fi efectuată fără o notificare prealabilă a beneficiarului, banca invocând necesitatea de a proteja integritatea tranzacțiilor și de a preveni eventuale abuzuri.

Măsuri în caz de fraudă sau suspiciune de fraudă

Noile condiții îi oferă băncii dreptul de a bloca fonduri, conturi sau instrumente de plată (carduri, aplicații online, internet banking) atunci când există indicii de fraudă sau tranzacții suspecte. Măsura este temporară și va rămâne în vigoare până la clarificarea completă a situației. Banca subliniază că, în aceste cazuri, nu datorează despăgubiri clienților, acțiunea fiind considerată „autorizată” prin noile prevederi contractuale.

Persoanele care nu acceptă noile reguli pot încheia colaborarea cu BRD până la 30 decembrie 2025, printr-o cerere scrisă depusă la orice sucursală sau transmisă prin poștă, cu confirmare de primire. Dacă nu este trimisă nicio notificare până la termenul menționat, modificările vor fi considerate acceptate tacit, iar conturile vor rămâne active în noile condiții.

Banca reamintește că depozitele clienților sunt protejate de Schema de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar, conform Legii nr. 311/2015, în limita plafonului legal.

Clienții pot consulta integral noile Condiții Generale Bancare pe site-ul oficial al BRD sau în oricare dintre unitățile sale. Modificările marchează o schimbare semnificativă în relația bancă–client, accentuând responsabilitatea instituției de a acționa rapid în fața erorilor și fraudelor, dar și nevoia clienților de a fi permanent informați și vigilenți.