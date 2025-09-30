Bosch anunță concedieri masive: 13.000 de locuri de muncă vor dispărea până în 2030

Gigantul german Bosch, unul dintre cei mai mari furnizori globali de componente auto, a anunțat un nou val de restructurări care va afecta profund divizia sa de mobilitate. Până în 2030, compania intenționează să renunțe la 13.000 de angajați, în special la fabricile din Germania. Decizia face parte dintr-un amplu plan de reducere a costurilor, dictat de criza prelungită din sectorul auto și de presiunile tot mai mari asupra competitivității industriei europene.

Anunțul a fost făcut de Stefan Grosch, directorul de resurse umane al Bosch, care a recunoscut că măsura este dureroasă, dar inevitabilă. „Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă noi concedieri, dincolo de cele deja anunțate. Durerea este mare, dar nu avem alternativă”, a declarat el, citat de agențiile DPA și Agerpres.

Bosch se confruntă cu o piață auto în continuă schimbare. Tranziția accelerată către vehiculele electrice, scăderea cererii pentru mașini cu motoare convenționale, barierele comerciale și reducerea prețurilor pun o presiune uriașă pe furnizorii de componente. Directorul general Stefan Hartung avertiza, în marja Salonului Auto de la München, că presiunile competitive nu se vor diminua nici anul viitor, ci dimpotrivă, ar putea deveni mai severe.

În paralel, compania a anunțat și un plan de economii masive: 2,5 miliarde de euro anual, prin măsuri de eficientizare a producției și reducere a costurilor.

Reacția sindicatelor și a angajaților

Decizia Bosch a stârnit o reacție vehementă din partea sindicatului IG Metall, cel mai puternic sindicat al industriei metalurgice și auto din Germania. Frank Sell, președintele Consiliului angajaților de la divizia de mobilitate, a condamnat planul, catalogându-l drept „un nivel istoric al concedierilor”.

„Nu există îndoieli că situația din sectorul auto german și european este extrem de tensionată. Totuși, respingem cu fermitate acest nivel de concedieri, fără angajamente simultane privind menținerea facilităților din Germania”, a declarat Sell.

Sindicatul avertizează că eliminarea a mii de locuri de muncă ar putea provoca perturbări sociale devastatoare în multe regiuni, în special în zonele unde Bosch reprezintă unul dintre principalii angajatori. O astfel de mișcare ar putea afecta nu doar familiile muncitorilor, ci și economia locală, dependentă de salariile și investițiile companiei.

Nemulțumirea sindicală nu este surprinzătoare, având în vedere că Bosch anunțase deja, la începutul anului, renunțarea la 9.000 de angajați din divizia de mobilitate. Valul suplimentar de concedieri ridică astfel totalul la peste 20.000 de locuri de muncă pierdute în doar câțiva ani.

O industrie în plină transformare

Cazul Bosch reflectă dificultățile cu care se confruntă întreaga industrie auto europeană. Producătorii și furnizorii de componente sunt obligați să facă față unei duble provocări: pe de o parte, tranziția către mașini electrice, care necesită tehnologii și piese diferite, pe de altă parte, competiția acerbă cu giganții asiatici, în special companiile chineze, care oferă produse la prețuri mai mici.

Pentru Bosch, restructurările fac parte dintr-o strategie de adaptare pe termen lung. Compania, cu sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, investește masiv în tehnologii verzi, soluții software și sisteme pentru vehicule electrice și autonome. Totuși, aceste investiții nu pot compensa imediat pierderile generate de scăderea cererii pentru produsele tradiționale.

Planurile de restructurare nu au un obiectiv final clar privind economiile totale, însă conducerea Bosch subliniază că noi concedieri sunt inevitabile. Cu toate acestea, presiunea socială și sindicală ar putea forța compania să găsească soluții de compromis, precum recalificarea muncitorilor sau transferul acestora către alte divizii mai profitabile.

Într-o perioadă în care industria auto europeană se reinventează sub presiunea tranziției ecologice și a concurenței globale, Bosch se află în fața uneia dintre cele mai mari provocări din istoria sa. Concedierea a 13.000 de angajați până în 2030 marchează o schimbare profundă nu doar pentru companie, ci și pentru comunitățile dependente de locurile de muncă oferite de aceasta. Rămâne de văzut dacă sacrificiile actuale vor reuși să asigure competitivitatea Bosch într-o lume auto dominată de electrificare și digitalizare.