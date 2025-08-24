Bogdan Vlădău, prima declaraţie după acuzaţiile grave care i se aduc. Gina Chirilă, fosta soţie, ar fi auzit de ce se întâmpla în taberele organizate de acesta: „Am ignorat”

De-a lungul anilor, Bogdan Vlădău și-a construit imaginea unui om dedicat dezvoltării spirituale, organizând retreat-uri în diferite colțuri ale lumii, de la Peru și Mexic, până în Costa Rica. Aceste tabere promiteau liniște, introspecție și echilibru interior pentru cei care alegeau să participe. Însă, recent, numele său a ajuns în atenția publicului dintr-un motiv complet diferit: un fost participant l-a acuzat de comportamente grave, vorbind deschis despre ceea ce ar fi descoperit în timpul unei astfel de experiențe.

Mărturia care a declanșat scandalul

Un bărbat care a participat la unul dintre retreat-urile lui Bogdan Vlădău a făcut publică o mărturisire șocantă. El susține că, în octombrie 2024, în timpul ultimei tabere la care a luat parte, ar fi auzit lucruri pe care anterior a preferat să le ignore, deși existau zvonuri legate de posibile relații intime între Vlădău și participante.

„Octombrie 2024 a fost ultima dată când am participat la retreatul vostru. Am plecat definitiv după ce s-a întâmplat în ultima noapte. Când am intrat în camera mea, l-am auzit pe organizator făcând sex cu o participantă din camera alăturată. Au circulat zvonuri, dar eu le-am ignorat. Am pus la îndoială. A fost naivitate”, a declarat acesta.

El a continuat mărturia subliniind că ceea ce îl deranjează cel mai mult nu este doar presupusul act în sine, ci felul în care ceilalți participanți ar fi ales să rămână în tăcere.

„Ceea ce contează acum nu este actul în sine, ci tăcerea. Pentru cei dintre voi care au participat, și pentru cei care s-au poziționat ca facilitatori principali – în special femeile, tăcerea voastră nu a fost neutralitate. A fost aliniere. Ați știut, ați ales să rămâneți, acesta nu a fost un incident izolat. A fost un model. Nu doar că l-ați tolerat, l-ați protejat”, a adăugat bărbatul.

Cum au apărut acuzațiile

Povestea sa a confirmat ceea ce, potrivit acestuia, circula de mult timp printre participanți. Zvonurile sugerau că organizatorul ar întreține relații sexuale cu unele dintre femeile prezente la retreat-uri. Deși a ales inițial să ignore aceste informații, momentul din octombrie l-a determinat să ia o decizie radicală: să se retragă complet și să vorbească public despre cele întâmplate.

El a spus că nu poate înțelege de ce alte participante aleg să păstreze tăcerea, deși, în opinia sa, situația este una extrem de gravă. În acest context, acuzațiile aduse lui Vlădău au stârnit un val de reacții, fiind pentru prima dată când astfel de informații au fost expuse în mod public.

Reacția lui Bogdan Vlădău după apariția acuzațiilor

După ce declarațiile bărbatului au ajuns în atenția presei, Vlădău a fost contactat pentru a oferi un punct de vedere. Fostul soț al Ginei Chirilă a fost rezervat și a preferat să nu intre în detalii. Contactat de Spynews.ro, acesta a transmis un răspuns scurt:

„Nu comentez nimic. Mulțumesc frumos!”.

Astfel, prima reacție a lui Bogdan Vlădău nu a adus clarificări suplimentare, ci doar a confirmat că nu dorește să discute subiectul în acest moment.

Taberele lui Bogdan Vlădău, o călătorie spirituală cu final neașteptat

În trecut, retreat-urile sale erau privite drept o oportunitate de reconectare cu sine și cu natura. Bogdan Vlădău povestise adesea cum propriul drum spiritual l-a ajutat să își regăsească echilibrul și să își schimbe viața. Tocmai această imagine de ghid în căutarea liniștii interioare a făcut ca mulți oameni să i se alăture în taberele organizate în destinații exotice.

Însă, odată cu apariția acuzațiilor, reputația sa este pusă sub semnul întrebării. Ceea ce trebuia să fie o experiență de transformare personală pentru participanți s-a transformat într-un scandal care zguduie atât comunitatea creată în jurul lui, cât și imaginea publică a fostului model.