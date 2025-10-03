Blocurile noi, echipate obligatoriu cu detectoare de fum și hidranți interiori. Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă regulile

Autoritățile propun ca începând cu viitoarele proiecte rezidențiale, apartamentele și casele să nu mai poată fi vândute fără sisteme anti-incendiu eficiente, precum detectoarele de fum sau hidranții interiori. Proiectul de lege, aflat în faza de dezbatere publică, vizează reducerea numărului tragic de victime și pagube materiale produse de incendii, care în ultimii zece ani au dus la peste 1.300 de decese și distrugerea a peste 40.000 de locuințe.

Ce echipamente anti-incendiu vor deveni obligatorii

Conform noilor reglementări, toate ansamblurile rezidențiale noi vor trebui să fie dotate cu detectoare de fum, instalații de semnalizare și alarmare la incendiu, hidranți interiori și exteriori, precum și sisteme pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

Altfel, locuințele nu vor putea fi vândute. Aurel Anghel, specialist în sisteme de siguranță și securitate, explică: ”Este primul lucru și cel mai important să protejăm viețile. Detectorul de fum reacționează la fumul pornit de la incendii fum mocnit.

Au pe lângă detectorul de fum și detector de temperatură și când depășește un anumit prag, atunci ne avertizează că există posibilitatea unui incendiu datorită creșterii temperaturii în zona protejată”.

”Un detector de fum se montează pe tavan, spun specialiștii, și ca să fie eficient un astfel de dispozitiv ar trebui să existe în fiecare cameră. Folosindu-ne de acest spray putem să facem un experiment și să vedem cât de repede reacționează detectorul dacă depistează fum”, detaliază corespondentul Știrile PRO TV, Andreea Marinescu, scrie stirileprotv.ro.

Cine va fi afectat de noile reguli și ce sancțiuni sunt prevăzute

Noile reguli nu vor afecta imobilele construite înainte de anul 2000, însă pentru clădirile noi neconforme vânzarea fără autorizație de securitate la incendiu nu va fi permisă.

Dezvoltatorii vor fi obligați să demonstreze că parcările subterane cu peste 10 locuri sunt echipate cu detectoare de gaze și monoxid de carbon, detectoare de fum și un sistem integrat de alarmare și intervenție în caz de incendiu.

Nerespectarea acestor măsuri poate atrage amenzi de până la 50.000 de lei, fiind considerate contravenții grave, cu riscuri majore pentru siguranța locatarilor și integritatea clădirilor.

”Aceste echipamente au un preț de achiziție relativ mic”

Montarea echipamentelor nu ar trebui să ridice prețul unui apartament cu mai mult de 1.500 de euro, spun dezvoltatorii, iar protecția oferită de aceste sisteme este vitală.

Sergiu Gherman, Șeful Direcției Prevenire IGSU, recomandă dotarea tuturor locuințelor: ”Ar fi benefic pentru toți să avem astfel de detectoare, având în vedere că ele nu sunt foarte scumpe.

Într-adevăr, aceste echipamente au un preț de achiziție relativ mic însă suntem mai mult în a recomanda, pentru că la nivel național este complicat să impui o obligație și să nu poți să o verifici”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va publica lunar lista clădirilor care dețin autorizație de securitate la incendiu, astfel încât locatarii să fie informați asupra respectării standardelor.