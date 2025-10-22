Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 12:52
de Badea Violeta

Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie

Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie
Guvernul va sprijini reconstructia blocului afectat din Rahova. Sursa foto: Facebook

Ministerul Dezvoltării a anunțat că blocul din Calea Rahovei, afectat de explozia devastatoare de vinerea trecută, va fi reconstruit cu sprijin guvernamental. Clădirea urmează să fie inclusă într-un program special de finanțare, iar foștii proprietari vor putea primi locuințe cu chirie în noile imobile. Statul promite să acopere integral costurile lucrărilor.

Cum va fi reconstruit blocul afectat din Rahova

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a publicat un proiect de ordonanță de urgență care prevede includerea clădirilor afectate de dezastre – cum este blocul din Rahova – în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Măsura permite finanțarea integrală, de 100%, a lucrărilor de proiectare, demolare și reconstrucție.

”Guvernul, Ministerul Dezvoltării reconfirmă angajamentul faţă de siguranţa cetăţenilor în caz de cutremur sau alte dezastre, având în vedere că vulnerabilităţile structurale ale clădirilor pot avea efecte dramatice asupra comunităţilor”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Pentru ca imobilul din Calea Rahovei să fie inclus în program, vor fi necesare expertize tehnice realizate de specialiști autorizați, dar și raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care stabilește cauza exactă a deflagrației.

Ce statut vor avea noile locuințe

Potrivit proiectului, noile clădiri vor deveni proprietate privată a statului, dar vor fi atribuite autorităților locale prin convenție cu Ministerul Dezvoltării.

Locuințele rezultate în urma reconstrucției se vor închiria foștilor proprietari afectați de explozie, la cererea acestora, pe întreaga durată a vieții lor.

De asemenea, moștenitorii minori ai acestora vor putea locui acolo timp de până la 20 de ani, cu posibilitatea ca locuințele să fie cumpărate ulterior. Scopul este de a garanta un acoperiș sigur și stabil familiilor care au pierdut totul în urma tragediei.

Ce alte măsuri sunt incluse în proiectul Ministerului Dezvoltării

Documentul pus în transparență decizională de MDLPA mai prevede prelungirea termenului programelor naționale ”Școli sigure și sănătoase” și ”Mihail Cantacuzino” (pentru consolidarea seismică a spitalelor), până în anul 2028.

În plus, autoritățile locale vor putea finanța din bugetele proprii expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor pentru clădiri afectate de explozii sau incendii, chiar și atunci când nu accesează fonduri guvernamentale.

”Reducerea riscului seismic şi consolidarea infrastructurii publice esenţiale – şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe – este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranţa cetăţenilor”, a transmis ministrul Cseke Attila.

